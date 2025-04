Wiflix : la nouvelle adresse au mois d’avril 2025

Nouveau changement d’adresse pour Wiflix ! La très populaire plateforme de streaming gratuit et de téléchargement direct vient d’informer que les internautes qu’une nouvelle adresse vient d’être mise en place en ce début de mois d’avril 2025.

C’est une habitude depuis plusieurs semaines, Wiflix ne cesse de subir des modifications d’URL. La principale raison de cette modification est dans le but d’échapper aux blocages répétés par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) en France suite aux requêtes des autorités dans la lutte contre le piratage. Il est un important de connaitre la mise en garde avant d’utiliser un site tel que Wiflix, l’activité de la plateforme est illégale, la loi française interdit de diffuser ou de partager des contenus protégés par des droits d’auteur sans autorisation. L’arme des ayants droit pour mettre fin à ce fléau est la demande régulièrement de bloquer l’accès aux noms de domaine incriminés pour les internautes depuis la France et l’exclusion des moteurs de recherche comme Google.

Au mois d’avril 2025, la nouvelle adresse active de Wiflix est wiflix-max.cam, « Le site est enfin de retour en ligne. Merci à tous pour votre patience et vos messages de soutien. On vous prépare encore plus de films & séries à savourer » ont annoncé les administrateurs de la plateforme le 1er avril sur X pour présenter la dernière adresse active du site avant de préciser qu’un site d’information sur les changements sans aucun contenu est disponible, wiflix-nouvelle-adresse.site.

Des alternatives légales à Wiflix pour regarder des films et des séries en ligne tout en respectant les droits d’auteur de manière gratuite existent telles que Pluto TV, Crunchyroll et Tubi, des plateformes financées par la publicité.