Bianca Censori et Kanye West, c’est officiellement fini

La rumeur d’une rupture entre Bianca Censori et Kanye West vient officiellement d’être confirmée par le rappeur américain en personne, il vient de répondre aux informations diffusées dans la presse ces dernières semaines sur sa vie amoureuse en musique.

Kanye West vient de surprendre tout le monde avec la sortie d’un titre inédit nommé Bianca dans lequel il se confie sur sa relation en compagnie de Bianca Censori qu’il a épousé le 20 décembre 2022 après son divorce avec la mère de ses enfants, Kim Kardashian. Enlisé, dans des polémiques pour ses propos choquants avec des messages scandaleux publiés sur le réseau social X, Ye semble avoir définitivement perdu le soutien de sa femme.

Bianca Censori s’est enfuie ! Kanye West se livre enfin sur sa vie amoureuse

Depuis plusieurs semaines, la rumeur d’un conflit dans le couple persiste, un proche du couple avait démenti l’information à la mi-février en assurant que Bianca Censori et Kanye West ont passé la Saint-Valentin ensemble, mais depuis quelque temps les deux célébrités ne sont plus apparues l’une à côté de l’autre en public et les récentes déclarations du rappeur sur ses regrets d’avoir eu des enfants avec son ex, Kim Kardashian n’ont fait de que renforcer les tensions, les médias américains ont révélé dernièrement que Bianca aurait émis le souhait d’avoir un enfant de son mari pour tenter de l’apaiser et unir leur couple.

C’est finalement dans son nouveau morceau que Kanye West s’exprime enfin ouvertement de son couple, il déclare que sa femme s’est enfuie en réaction aux rumeurs sur son union avec Bianca Censori puis affirme qu’elle aurait essayé de l’interner pour le soigner de ses problèmes mentaux. « Mon bébé s’est enfui / Mais elle a d’abord essayé de me faire interner / Je ne vais pas à l’hôpital parce que je ne suis pas malade, je ne comprends pas » peut-on traduire une partie des paroles de la chanson de Ye sur sa relation amoureuse. Il confesse que son épouse n’a pas apprécié ses messages sur le réseau social X, elle est partie et il l’a attendu une nuit entière. Le chanteur cible aussi la famille Censori dans ce titre pour les accuser d’avoir voulu l’enfermer.