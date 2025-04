DarkiWorld inaccessible, comment obtenir la nouvelle adresse ?

La plateforme DarkiWorld change constamment d’adresse pour plusieurs raisons liées à sa nature de site proposant des contenus piratés. Dans l’illégalité, le site se retrouve contraint à devoir modifier son URL pour rester accessible aux internautes français.

Les autorités et ayants droit surveillent activement les plateformes comme DarkiWorld pour les bloquer ou déréférencer leurs URL chaque semaine en faisant des requêtes pour les sanctionner auprès des FAI et de Google. En changeant régulièrement d’adresse, DarkiWorld tente de contourner ces restrictions et de rester opérationnel auprès de ses utilisateurs, mais cela se fait avec de nombreuses contraintes, la plateforme reste plusieurs heures ou jours indisponibles depuis la France sauf si vous passez par un VPN. Les administrateurs réussissent tout de même à faire réapparaitre la plateforme à chaque sanction avec une autre URL.

Très connu dans l’univers du streaming et du téléchargement illégal de films, séries, mangas et autres contenus numériques, DarkiWorld attire chaque jour des milliers d’internautes à la recherche de divertissement gratuit, c’est pour cela que la plateforme est l’une des principales des autorités. Toutefois, les changements d’URL compliquent les actions légales contre le site, en rendant difficile son identification, cela cause aussi des soucis aux internautes à la recherche de la nouvelle adresse.

À la date du 4 avril 2025, la dernière adresse active darkiworld9.com n’est plus accessible et vient d’être bloqué, il est toujours possible de suivre l’actualité du site et les changements sur Telegram, t.me/s/tirexo_officiel. Attention, accéder à un site de piratage tel que DarkiWorld comporte des risques juridiques et de sécurité.