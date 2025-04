La nouvelle adresse de Tirexo en avril 2025

La dernière adresse officielle de Tirexo est encore inaccessible. La plateforme de téléchargement et de streaming illégal, en raison de son caractère non autorisé, les autorités et les fournisseurs d’accès à Internet bloquent chaque semaine les noms de domaine illicites pour lutter contre le piratage. Ces blocages obligent les administrateurs du site à migrer vers de nouvelles adresses afin de rester accessibles depuis une connexion Internet en France.

Mise en garde importante, l’utilisation de Tirexo est illégale en France. Le site propose des contenus protégés par des droits d’auteur sans autorisation, ce qui expose les utilisateurs à des risques juridiques, notamment des amendes ou des poursuites judiciaires. En outre, ces sites peuvent présenter des risques de sécurité, tels que des logiciels malveillants ou des publicités intrusives.

Voici la dernière URL de Tirexo répertoriée par Google à l’heure actuelle : tirexo.digital. Cette adresse est amenée disponible de manière temporaire avant que les autorités ne procèdent encore à sa suspension avec l’aide des fournisseurs d’accès à Internet en France.