L’adresse de Wawacity au 4 avril 2025

Wawacity : la plateforme change régulièrement d’adresse, le site demeure toujours actif au 4 avril 2025 même si son activité controversée de partage des liens de téléchargement gratuit via des liens verts des sites d’hébergement de fichier comme 1fichier est interdite en France.

Wawacity toujours actif au mois d’avril 2025 malgré les multiples blocages des adresses !

Wawacity, se présente sous la forme d’un immense annuaire répertoriant des liens de fichiers tels que des films, des séries ou des aux autres contenus multimédias dans le but de le télécharger sans nécessiter le paiement d’un abonnement, ou la création d’un compte. Le contenu est mis à disposition gratuitement et il est financé par la publicité. Cette activité illégale selon la législation françaises cause de fréquente action de la justice pour mettre fin à cette pratique de piratage, et cela, avec la demande aux fournisseurs d’accès à internet en France de mettre en place le blocage des noms de domaine. C’est pour cette raison que les différentes URL de Wawacity se retrouvent continuellement inaccessibles depuis la France, menant la plateforme à changer d’adresse.

Attention donc à l’utilisation d’un site tel que Wawacity, vous risquez une amende ou une coupure de votre accès à Internet pour avoir téléchargé illégalement un contenu protégé par le droit d’auteur sans autorisation et il est aussi important d’éviter de tomber sur un site clone qui n’a d’autre but que d’afficher des pubs en boucle et de vous piéger. L’adresse actuellement en place est wawacity.gratis, celle-ci est temporaire, car l’extension devrait encore changer prochainement en cas de nouvelle sanction des FAI, pour cela il est la possibilité de suivre l’actualité de la plateforme via Telegram, t.me/s/Wawacity_officiel.

Pour accéder à Wawacity en toute sécurité, il est également préférable d’utiliser VPN (NordVPN ou CyberGhost) permettant de cacher votre localisation, et d’avoir un antivirus d’installer sur votre appareil afin de vous protéger contre les logiciels malveillants parfois présents sur le site ou les liens de téléchargement ainsi que d’avoir mis en place un bloqueur de publicités, car elles sont souvent très intrusives.