Vald ignore Booba, « Je n’ai aucune envie… »

En promotion pour son dernier album « Pandémonium », Vald n’a pas échappé aux questions sur son clash avec Booba et même s’il a répondu, le rappeur du 93 a esquivé le sujet pour éviter de relancer les hostilités entre eux.

Il y a quelques semaines, Booba s’est encore moqué de Vald et notamment pour s’amuser de retour après une longue absence. Ce dernier a fait retour pour présenter son nouvel opus et cela s’est fait avec réussite, « Pandémonium » a réalisé le meilleur démarrage d’un album de rap français depuis le début de l’année sur 3 jours d’exploitation. Vald peut même espérer obtenir un disque dès la première semaine d’exploitation de cet album, les chiffres seront connus ce vendredi.

Vald snobe Booba surnommé Bobby et change de sujet !

En attendant de connaitre le bilan chiffré de l’album, Vald enchaine les interviews et lors de son passage dans le studio de la radio Skyrock pour un entretien promotionnel de « Pandémonium », il a répondu aux questions de Fred Musa dans l’émission Planète Rap. Ils ont parlé de la conception du projet, de son absence avant de revenir brièvement sur le clash avec Booba. « Booba, tu as apprécié, l’homme un peu moins. » a questionné l’animateur au rappeur du 93 qui a réagi par l’ignorance envers son rival et a rebondi sur le déroulement de sa dernière tournée.

« Je n’ai aucune envie de te parler de Bobby. Pour parler de s’ennuyer, la dernière tournée, je l’ai trouvée ennuyeuse. Entre nous, l’équipe, le fait peut-être de refaire, refaire. La tournée me soulait, j’étais content de faire une pause. C’est physique, t’es fatigué tout le temps. Mais là, je suis trop content de revenir. » a déclaré Vald pour esquiver le sujet de son embrouille avec Booba et passer directement à un autre thème, une manière également de ne pas reprendre le conflit et d’attiser l’animosité de son ennemi.