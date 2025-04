Voici l’unique rappeur qui fait réellement peur à Booba

Obtenir les éloges de Booba est une chose rare ! le fondateur du 92i exprime souvent son avis très critique sur les autres rappeurs français, mais il sait aussi faire des compliments aux artistes qu’il apprécie et c’est le cas de Tif dont B2O a admis que c’est l’unique rappeur qu’il craint.

À l’exception des artistes de son label du 92i qu’il soutient fidèlement comme son compère SDM avec qui il continue de cartonner avec le tube Dolce Camara qui figure toujours dans le Top 50 des singles les plus streamés en France plus d’une année après parutions, Booba n’apporte que très rarement de la force à des autres rappeurs et encore moins des compliments, mais le rappeur Tif l’a convaincu de son talent.

Booba craint le rappeur TIF et le fait savoir !

En plus de sa longue carrière dans le rap français, Booba a également lancé des nombreuses carrières avec son label (Damso, Shay ou encore SDM) ou a soutenu plusieurs artistes pour les propulser sur le devant de la scène musicale (Maes, Kaaris). Ces derniers mois, Booba a découvert un nouvel artiste qui l’a séduit avec ses titres, il s’agit de TIF. « Je n’ai peur que d’un seul rappeur » a écrit le DUC dans une story Instagram avant d’ajouter une photo de TIF.

Lors de son interview pour le média CKO, Booba avait déjà fait l’éloge du jeune rappeur, « incroyable » avait-il décrit sur le talent d’écriture de TIF en révélant écouter souvent les morceaux de ce dernier, reste à savoir s’il serait désormais prêt à faire un featuring ensemble pour une connexion inédite qui devrait ravir les fans.