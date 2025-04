Yggtorrent, l’adresse actuelle au mois d’avril 2025

Dans la liste des meilleurs sites de torrent toujours opérationnels en 2025, Yggtorrent est l’un des plus fréquentés. Toutefois, la plateforme change fréquemment d’adresse pour contourner les blocages imposés par les autorités auprès des fournisseurs d’accès à Internet.

Découvrez la nouvelle adresse de Yggtorrent !

En avril 2025, l’adresse fonctionnelle de Yggtorrent est yggtorrent2.com. YggTorrent se proclame comme le premier Tracker BitTorrent francophone et en cas de changement de nom de domaine vous pour suite l’actualité du site sur le réseau social X, x.com/yggtorrent_.

Le site BitTorrent est-il légal ?

Attention, utiliser un site comme YggTorrent est considéré illégal en France. Il est important d’avoir conscience que le protocole BitTorrent utilisé par la plateforme est légal en soi, le partage des fichiers est autorisé mais la majorité des contenus proposés par le site aux internautes est protégé par des droits d’auteur (des films récents, des séries populaires, des jeux vidéo, des documentaires, etc.), c’est cela qui rend son utilisation illégale et passible de sanctions pour les internautes ainsi que les administrateurs de la plateforme. Le téléchargement ou le partage d’un contenu protégé sans autorisation constitue une infraction à la loi sur la propriété intellectuelle, et cette pratique est répréhensible. Les IP des utilisateurs peuvent être identifiées par les autorités avec l’aide des FAI, cela peut entraîner des avertissements, des amendes ou encore une coupure de l’accès à Internet.

Il faut également de méfier des faux sites, certaines plateformes reprennent l’interface de Yggtorrent pour créer un clone du site pour chercher à voler des informations personnelles ou encore installer des virus. Pour éviter les problèmes, il est fortement recommandé de privilégier des options légales comme MyCanal, Netflix, Amazon Prime Video ou bien Disney+.