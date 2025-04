Franglish envoie l’inédit « Bêtise »

Après avoir sorti le puissant « La pluie » en collaboration avec Dinos, Franglish enchaîne avec l’entêtant « Bêtis ».

Teasé depuis un moment sur les réseaux sociaux, ce nouveau titre a tout du futur hit : gimmicks addictifs, refrain entraînant et mélodies terriblement efficaces, le tout interprété par un artiste au sommet de son art.

À seulement une semaine de la sortie d’AURA, son 5ème album et de ses deux concerts à l’Accor Arena les 11 et 12 avril prochain, Franglish s’impose plus que jamais comme une figure incontournable de la scène musicale.