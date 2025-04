Gims met le feu avec un remix électro de Ciel aux côtés de Showtek

Depuis le début de l’année Gims enchaine les tubes, en moment, c’est « Ninao » qui s’annonce comme le hit de l’été. Le titre ne quitte plus la première place du Top Singles en France et vient décrocher la certification de single de platine en seulement six semaines d’exploitation, mais une autre chanson du rappeur de la Sexion D’Assaut cartonne depuis plusieurs mois au sommet des charts, « Ciel ».

Gims enflamme le concert de Showtek avec un remix inédit de Ciel !

Le succès de ce titre a inspiré Gims pour offrir aux fans un remix électro avec Showtek dont il n’a pas encore précisé s’il va sortir officiellement sur les plateformes de streaming.

En effet, ce vendredi 4 avril, lors d’un concert de Showtek sur la scène de Fun Radio Ibiza Experience, le DJ a convié un invité surprise, le rappeur Gims. L’interprète de Bella a fait irruption sur la scène pour faire une reprise inédite de son titre « Ciel« .

Accompagné de Showtek, Gims a repris les paroles de son tube pour dévoiler un remix version électro et il a ambiancé le public, les spectateurs ont visiblement validé cette nouvelle version et les fans espèrent désormais que cette version inédite de la chanson connaisse une sortie officielle en streaming même si le rappeur n’a donné aucune indication à ce sujet.