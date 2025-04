Kim Kardashian dans une tenue osée comme Bianca Censori après la rupture avec Kanye West

Alors que Kanye West vient d’acter la fin de sa romance avec Bianca Censori en musique, révélant dans un nouveau morceau qu’elle est partie, Kim Kardashian a fait monter la température sur son compte Instagram. Elle a posé dans une tenue osée, rappelant le style de l’épouse du père de ses enfants.

La tenue très osée de Kim Kardashian qui ressemble à celle de Bianca Censori en divorce avec Kanye West !

Âgée de 44 ans, Kim Kardashian reste une icône de la télé-réalité. Dans ses dernières publications sur Instagram (photos à découvrir ici), via son profil suivi par près de 360 millions de personnes, la mère de North West a fait sensation avec des clichés où elle apparaît dans une pose et une tenue qui rappellent celles de Bianca Censori lors d’une récente séance photo dévoilée par Kanye West.

Sur les photos, Kim Kardashian se met en scène dans un grand dressing rempli d’habits. Elle affiche une coiffure plaquée en arrière et ne porte pas de sous-vêtements, sa poitrine étant recouverte d’une fourrure. L’ex-compagne de Kanye West confie que ces clichés sont issus d’une séance photo pour des essayages.

Simple coïncidence sans doute, mais cette publication survient au même moment que l’annonce de la rupture entre son ex Kanye West et Bianca Censori, qui avait justement posé de manière similaire à Kim Kardashian dans des clichés récents. C’est dans le titre BIANCA, extrait de l’album WW3, que Ye s’est confié sur sa vie amoureuse et ses problèmes avec sa femme. Le rappeur affirme qu’elle aurait essayé de le faire interner.