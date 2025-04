La réaction de Wejdene après la mise en examen de Koba LaD dans l’affaire Mohamed Amra

Discrète sur ses liens avec Koba LaD, Wejdene en couple avec le rappeur avant son incarcération, a posté une publication sur son compte TikTok après l’annonce de la mise en examen de l’interprète de Daddy Chocolat et cette vidéo a suscité des nombreuses critiques.

Wejdene critiquée pour son manque de soutien à Koba LaD après sa dernière vidéo !

Après sa libération de prison au mois de mars 2023, Koba LaD avait promis s’être assagi et que ses frasques judiciaires sont du passé avant d’officialiser sa relation avec la chanteuse Wejdene avec qui il semblait vivre le parfait amour, l’artiste avait même confié avoir arrêté de fumer des stupéfiants. Au mois de septembre dernier, une nouvelle triste affaire a impliqué le rappeur français, il a causé un accident de la route, son styliste William est décédé lors de cette tragédie et l’auteur de « VII » en détention provisoire depuis ce drame. Quelques jours après l’accident, Wejdene avait affiché son soutien à son compagnon avant de rester silencieuse sur le sujet ces dernières semaines.

« Nous sommes des êtres humains malgré la notoriété. Vous balancez des atrocités depuis des jours sans que personne ne vous dise rien. Nous, on sait, on te connaît, on sait qui tu es et on sait à quel point tu aimes Will. (…) Je serai toujours là, quoi qu’ils disent. Je t’aime J. », avait-elle commenté. Koba LaD toujours incarcéré a fait l’actualité cette semaine pour ses liens avec Mohamed Amra, les deux hommes ont partagé la même cellule en prison et le chanteur se retrouve accusé d’avoir aidé le narcotrafiquant dans sa cavale en marge de cette nouvelle Wejdene a réalisé une vidéo sur TikTok dans laquelle elle reprend une trend du rappeur marseillais SCH qui déclaré : « Le meilleur endroit pour emmener une gatée ? À l’hôtel, à l’hôtel Intercontinental. Choix de moula mais il faut vraiment que ce soit la gatée hein. ».

Cette vidéo à faire réagir les internautes qui l’ont interpellé sur le fait qu’elle devrait soutenir Koba LaD au lieu de publier des vidéos humoristiques.