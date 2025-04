Le groupe Nèg’ Marrons revient avec la sortie du clip « Un peu de temps »

Le groupe emblématique de reggae français Nèg’ Marrons livre leur nouvelle pépite dont eux seuls ont la recette avec « Un peu de temps ».

Dès la première écoute, ils nous embarquent dans leur univers musical reggae Hip hop avec ce nouveau titre qui résonne déjà comme un hit. Depuis toutes ces années, ils ont su faire vivre leur catalogue en réalisant une cinquantaine de concerts par an, fort de l’affect laissé dans l’inconscient des gens par la puissance de leur texte et l’immuabilité de leur musique.

Ils proposent un titre fort autour du temps qui passe, ce qui part et ce qui reste, la famille, le clan, la carrière etc… Sur un air de reggae très moderne, Jacky et Ben’J imposent un style qui leur a déjà réussi avec sincérité et simplicité. Le refrain accrocheur, les couplets imagés et les voix des deux artistes portent l’auditeur dans une émotion intemporelle.

En préparation d’un nouvel album prévu courant 2025, les Neg’Marrons assurent qu’ils maîtrisent encore leur sujet avec un morceau rassurant mais actuel, porté par des valeurs universelles et des flows ravageurs. Comme ils aiment à le dire, ils promettent non pas un projet mortel, mais un projet immortel.