Nasdas accusé de laisser ses chiens agressés ses voisins

Nasdas enchaîne les polémiques. Cette semaine, il a déjà fait scandale avec un live sur Twitch, pendant lequel une jeune fille mineure a affiché sa poitrine en direct. Bien qu’il ait déploré ce geste, l’influenceur a subi une vague de critiques. Ce vendredi, une autre affaire a été révélée concernant les agissements néfastes du célèbre Snapchateur français.

Dans la commune de Villelongue-de-la-Salanque, des habitants se sont plaints de Nasdas : ses chiens ont attaqué d’autres animaux. Des témoins ont constaté l’agressivité de deux molosses appartenant à l’influenceur, qui se sont notamment rués sur un autre chien attaché en laisse. Face à la violence de l’attaque, le propriétaire de l’animal a décidé de lancer une pétition pour en informer le maire, et plusieurs plaintes ont été déposées. Ces derniers mois, les deux chiens de Nasdas auraient également ciblé d’autres animaux du voisinage et même des personnes.

Les chiens de Nasdas sèment la terreur dans son quartier !

Selon Le Parisien et des propos recueillis par France Bleu, des animaux ont été victimes de griffures ou encore de morsures infligées par les deux chiens de Nasdas, qui s’échappent souvent de leur domicile. « J’ai une dizaine de morsures et je ne peux plus plier l’index droit », « Ma chienne est déchiquetée de partout », ont déclaré des témoins des incidents impliquant les deux chiens qui sèment la terreur dans leur quartier. Des voisins du Snapchateur ont filmé ces agissements grâce à une caméra de vidéosurveillance.

Nasdas aurait promis à l’un de ses voisins d’installer une double clôture afin d’empêcher les fugues de ses chiens. Cependant, cela ne semble pas être dans ses priorités puisqu’il ne l’a toujours pas fait. L’influenceur et son équipe ont préféré ne pas répondre aux sollicitations de la presse concernant cette affaire. Par ailleurs, la police n’a pas donné suite à l’une des plaintes, et un vétérinaire a déclaré que les deux chiens ne présentaient aucun danger particulier.