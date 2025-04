Rohff, Sniper, Sinik, Stomy Bugsy à l’affiche du plus gros plateau rap depuis Urban Peace

Poitiers s’apprête à frapper un grand coup avec le plus gros plateau rap français depuis Urban Peace ! Le samedi 13 septembre 2025, l’Urban Corner investit l’Arena Futuroscope avec une programmation 100% rap légendaire : Rohff, Sniper, Sinik, Stomy Bugsy, Assia, Seth Gueko, Benjamin Epps, Matt Houston, Driver… et aux platines, l’iconique Cut Killer !

Une réunion d’artistes mythiques qui promet un show historique. Un vrai tournant pour la scène hip-hop dans la région… et bien au-delà !

Depuis Urban Peace 3 en 2013, aucun événement en France n’avait réuni un plateau rap aussi massif.

L’Espace Republic Corner et J’adore Niort prennent le relais et transformeront l’Arena Futuroscope en un véritable temple du hip-hop avec l’Urban Corner !

En moins d’un an, ce concept créé de toute pièce par l’Espace Republic Corner s’est installé à Poitiers avec des soirées 100% culture urbaine qui ont déjà marqué les esprits.

Comme on ne voulait pas juste souffler une bougie…

On a décidé d’exporter le concept à l’Arena Futuroscope pour une soirée rap XXL ! À cette occasion unique, l’Espace Republic Corner s’associe au magazine J’adore Niort, qui fête lui aussi ses 4 ans.

Un partenariat explosif pour faire rayonner le hip-hop et la street culture bien au-delà des murs de l’Espace Republic Corner!

Rendez-vous samedi 13 septembre 2025 à l’Arena Futuroscope

avec un casting qui fleure bon l’âge d’or du rap français :

Rohff (pour la première fois à Poitiers), Sniper, Sinik, Stomy Bugsy, Assia, Seth Gueko, Benjamin Epps, Matt Houston, Driver.

Et parce qu’un show hip-hop sans un maître de cérémonie légendaire, c’est comme un beat sans basse, Cut Killer sera aux platines pour ambiancer tout ça!

« Cela fait un an que nous développons ce concept et tout nous montre que la culture urbaine a toute sa place dans la culture populaire. Proposer ce type d’événement est une excellente opportunité pour remercier notre public ! » Mathias Besson – Espace Republic Corner

« Urban Corner, c’est une famille, et avec J’adore Niort, on continue de faire grandir le mouvement en s’associant à l’un de nos partenaires. » ajoute Charles Provost, directeur de J’adore Niort et d’HIM MEDIA.