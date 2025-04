Diddy aurait tenté d’avoir une relation avec Terrence Howard

Nouvelle révélation compromettante contre Diddy, contre qui les graves accusations ne cessent de s’enchaîner ces derniers mois. Cette fois, c’est au tour de l’acteur Terrence Howard de faire des confidences sur leur rencontre passée.

Dans le podcast PBD, l’acteur Terrence Howard, connu pour ses rôles dans la série Empire et le film Iron Man, s’est confié sur sa relation avec Diddy. Il a révélé des anecdotes choquantes concernant une proposition indécente du rappeur et a exprimé des doutes sur ses intentions. Leur rencontre remonte à l’époque où Sean Combs avait demandé à Terrence Howard de l’aider à apprendre le métier d’acteur en devenant son coach personnel.

Terrence Howard a réalisé plusieurs séances de coaching avec Puff Daddy, mais il a commencé à avoir des doutes sur le véritable objectif de ces séances, notamment concernant les intentions dissimulées du producteur de musique. Son assistant lui aurait conseillé de se méfier de son élève. « Puffy m’a invité pendant des semaines, me demandant de venir lui apprendre comment – il voulait que je sois son coach d’acteur pendant un certain temps », décrit-il avant d’affirmer que Diddy aurait tenté d’avoir des relations sexuelles avec lui.

« Il veut sortir avec toi le week-end prochain… J’étais genre : pour quoi ?… Je pense qu’il essaie de te bai*er… », a déclaré l’assistant de Terrence Howard au sujet des intentions cachées de Sean Combs. Cette déclaration aurait fait comprendre à Terrence Howard que Diddy avait sans doute des arrière-pensées ambiguës. Il a donc décidé de s’éloigner de lui et de rompre tout contact.

Terrence Howard a également critiqué les hommes présents aux fêtes organisées par Puff Daddy : « Quand vous abandonnez votre virilité, je n’ai jamais vu personne s’en remettre. C’étaient toutes les personnes qui allaient aux soirées Puffy. (…) Ils se laissaient avoir et exploiter par un désir trop grand. ». Le témoignage de l’acteur s’ajoute à ceux d’autres personnes qui dénoncent Diddy depuis plusieurs mois, suite à son placement en détention pour trafic sexuel. Le procès du chanteur est programmé pour le mois de mai prochain et devrait offrir de nombreuses révélations sur ses soirées avec des célébrités à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Diddy dément toujours les faits qui lui sont reprochés.

