L’avis sans mâcher ses mots de Booba sur les scandales de Nasdas

Au mois juin dernier, Booba s’en était déjà pris à Nasdas pour critiquer sa promotion de l’application de service bancaire Laymoon ou encore son concours avec une carte bancaire offerte aux internautes, le rappeur du 92i vient de récidiver pour s’insurger contre les agissements de l’influenceur dans un article du journal Le Figaro.

« Femmes humiliées, discrimination anti-blanc… Dans le monde de Nasdas, l’influenceur qui promeut une effarante contre-culture en France. » s’intitule un dossier du quotidien de la presse nationale française sur Nasdas avec une enquête sur sa popularité et ses pratiques. L’influenceur originaire de Perpignan filme sa vie et celle de ses amis dans le quartier de ville depuis 2022 et sa communauté ne cesse de s’agrandir. Il est le deuxième français le plus suivi sur Snapchat avec 9 millions de fans, sur Instagram, c’est 2 millions d’internautes qui le suivent et récemment, il a débarqué sur Twitch. Malgré ce succès, le snapchateur s’attire fréquemment les foudres de ses détracteurs comme Booba.

Booba dézingue Nasdas !

En effet, Nasdas s’habitue à faire polémique comme cette semaine avec la séquence de fille mineure qui a affiché sa poitrine pendant un live sur Twitch de son émission « Chienneté TV » devant plus de 200 000 internautes puis avec l’affaire de ses chiens qui terrorisent ses voisins, trois plaintes ont été déposées contre l’influenceur, mais l’une d’elle est classée sans suite. Dans la maison où il filme ses mésaventures avec son équipe, les scènes scandaleuses s’enchainent, entre les menaces armées, les insultes ou encore le racisme, pour Le Figaro, Nadas est l’image de la contre-culture dans notre pays comme le dénonce également Booba.

« Lui j’pense qu’y choisi que des jeunes qui ont pas de parents sinon y serait déjà en réa. » s’est exprimé Booba contre Nasdas, sur les réseaux sociaux comme X des nombreux internautes soutiennent les propos du rappeur, des appels à son bannissement sont lancés depuis quelques jours et la communauté musulmans ont aussi averti la mauvaise influence de l’influenceur sur la jeunesse musulmane. Pourtant, les scandales permettent souvent à Nasdas de faire grandir sa popularité, son audience ne cesse d’augmenter même lorsqu’il prend une pause avec les réseaux comme l’année dernière, son retour est un événement et ses apparitions déclenchent fréquemment des émeutes en attirant des centaines de jeunes.