Abou Debeing attaque Le Parisien sur les révélations de son cambriolage

Le mois dernier, le rappeur et combattant de MMA, Abou Debeing a été victime d’un cambriolage à son domicile, une affaire révélée dans la presse par le journal Le Parisien ce qui a déclenché l’agacement du chanteur, car le média a divulgué des informations privées le concernant, il a décidé de répliquer avec le dépôt d’une plainte.

Rappeur, ancien membre du Wati B et du groupe l’Institut, ayant connu un immense succès en 2023 avec le tube « Petit génie » de Jungeli, Abou Debeing s’est aussi lancé dans une autre passion que la musique en 2024 avec ses débuts dans les sports de combat, il est devenu un combattant de MMA et a gagné son premier combat dans la cage. L’artiste s’est bien malgré lui retrouvé à la Une de la presse dernièrement suite au cambriolage de son appartement, les malfaiteurs ont volé des vêtements de luxe, des paires de chaussures, des montres de grandes marques, des disques d’or et sa voiture, une Audi RSQ8. Au total, le préjudice est estimé à 500 000 euros.

Abou Debeing répond au cambriolage de son appartement et contre attaque !

Suite à la révélation de ce vol, Abou Debeing n’a pas fait de commentaire, mais ce week-end, il est enfin sorti du silence pour s’exprimer ouvertement et s’énerver contre Le Parisien, car le journal a dévoilé son adresse personnelle. « Vous avez divulgué mon adresse (de façon subtile), mon étage, et même l’endroit par où ils sont rentrés… C’est quand même fou ! Donnez le digicode aussi pendant que vous y êtes », écrit tout d’abord le rappeur dans son message publié sur ses réseaux avant d’annoncer son intention de porter plainte contre le journal. « On dirait que je n’ai ni intimité, ni vie de famille. », poursuit-il avant d’expliquer d’avoir équipé son domicile un système d’alarme pour se protéger avec un service de sécurité visiblement défaillant, « J’avais un système de sécurité complet, avec caméras, détecteurs d’intrusion… ».

« En mon absence, j’étais censé être contacté (…) Pendant 10h il y a eu plusieurs aller-retour chez moi, mais ils avaient sûrement mieux » décrit ensuite Abou Debeing et annonce poursuivre l’entreprise de sécurité société en justice pour le motif de publicité mensongère ainsi que d’abus de confiance. « J’aime ma tranquillité. Grâce à Dieu, je gagne bien ma vie, donc j’aurais bien évité tout ce remue-ménage. », ajoute le rappeur avant de remercier sa communauté pour les messages de soutien. Il précise avoir les visages des malfaiteurs sur les images des caméras de surveillance et avoir une idée sur l’identité du commanditaire de ce cambriolage.