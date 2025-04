Booba gagne toujours de l’argent grâce à Damso et le nargue

Damso prépare la sortie de son nouvel album Bēyāh pour le 30 mai prochain et en attendant Booba a tenu à lui rappeler qu’il gagne toujours de l’argent grâce à son rival, car son label du 92i détient les droits d’exploitation de ses premiers projets.

Après avoir confié que le rappeur qu’il craint le plus est TIF, Booba s’est exprimé sur un autre rappeur, son ennemi et ancien compère Damso. « C’est vraiment un honneur d’être propriétaire de tes masters », a-t-il écrit dans une story pour interpeller le rappeur Belge sur le fait qu’il possède toujours les droits sur ses premiers albums produits avec le 92i de 2016 à 2018 cela comporte les projets, Batterie faible, Ipséité et Lithopédion qui rapportent encore de l’argent à B2O comme il l’affirme fièrement.

Booba rappelle à Damsi qu’il possède les droits de ses anciens albums et lui fait gagner de l’argent !

« Y joue les patrons mais il est à sec la fashion victim pédo. Tout nous appartient. Tous ses meilleurs albums. » ajoute Booba dans une autre story pour enfoncer Damso, dont les albums parus sur le 92i ont connu un énorme succès, Batterie Faible est certifié triple disque de platine, Lithopédion est disque de diamant et Ipséité sa plus grosse performance en termes de ventes est double disque de diamant. À cette époque de leur collaboration, les deux rappeurs étaient encore proches et ils ont fait le bonheur des auditeurs avec leur connexion, mais depuis Booba ne cesse de provoquer l’artiste Belge et de se moquer de lui à la moindre occasion même si ce dernier reste indifférent et ne répond pas aux attaques.

Selon Booba, Damso aurait même des problèmes d’argent et lui reproche de s’afficher à la fashion week tout en assurant qu’il a produit les meilleurs projets de sa carrière lorsqu’il était signé sur son label du 92i. Comme souvent, Dems n’a pas donné suite aux propos de B2O.