Hamza « Rats & Cheese » titre & vidéo dispo !

Hamza revient et il n’a pas le temps. Un nouveau son balancé à l’arrache sur Insta, sans annonce, juste du rap pur, brut, qui frappe direct. Deux ans sans solo, et il suffit d’un drop pour remettre tout le monde en alerte. Le morceau est court, incisif, sombre – ça rappe avec le coeur froid, les dents serrées et diamantées. C’est plus qu’un retour, c’est une alerte rouge. La HAMZAMANIA est lancée, et cette fois, personne ne va passer à côté. Pas de plan, pas de filtre. Juste lui, son son, et l’instinct. La folie commence.

@saucekilla94 c’est son compte secondaire, plus informel et perso, loin du vernis de son compte officiel. Ici, pas de promo millimétrée ni de photos retouchées – il y partage ce qu’il vit, ce qu’il voit, ce qu’il pense, sans filtre. Un espace à part, plus libre, plus vrai, où il veut aussi commencer à balancer de la musique, directement, sans passer par les circuits traditionnels.