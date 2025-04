Koba LaD : la sœur de la victime de l’accident de route dézingue le rappeur

Même en détention, Koba LaD continue d’agiter la controverse ! Le compagnon de Wejdene a énervé la sœur de William Dogbey, l’ancien styliste du rappeur présent dans le véhicule qu’il conduisait lors du tragique accident de la route ayant causé son décès.

Au mois septembre dernier, Koba LaD circulait sur l’autoroute au volant d’une puissante Audi RS4 avant de perdre le contrôle du bolide et de percuter un poids lourd en stationnement sur une aire de repos, l’un des passagers de la voiture, William Dogbey a perdu la vie dans ce drame. Après l’accident, le rappeur a été placé en détention provisoire, il est toujours incarcéré et se retrouve impliqué dans d’autres affaires judiciaires. Selon les enquêteurs, Koba est suspecté d’avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants et à une vitesse excessive au moment des faits, ce qu’il a nié.

La sœur de William Dogbey s’énerve contre Koba LaD et l’accuse de mentir !

En attendant le jugement de cette affaire et dans l’incapacité d’assurer son concert à venir à l’Adidas Arena, Koba LaD a fait le choix de ne pas déprogrammer ce concert, mais de le décaler à un autre date, une décision prise selon ses propos en hommage à William Dogbey. « Pour Will, en sa mémoire, j’espérais plus que tout être avec vous demain à l’Adidas Arena. Ma parole et mes engagements n’ont aucun effet sur la justice en ce moment, et la presse adore les fausses rumeurs qui choquent. J’annulerai pour rien ce moment avec vous et ce concert est reporté au 20 février 2026. Comme je l’ai déjà dis, tous les bénéfices de ce concert seront dédiés aux enfants et à la famille de Will. », a-t-il écrit dans un communiqué relayé par son équipe la semaine passée pour annoncer le report du concert au 20 février 2026.

Ce choix n’a pas plu à tout le monde et a déclenché la fureur de la sœur William Dogbey, elle a poussé un coup de gueule contre Koba LaD pour exprimer sa colère et le traiter de menteur sur les bénéfices de ce concert. « Bonjour. C’est FAUX, il ne va rien nous reverser du tout ! Qu’il prenne le plus d’années possible en prison en mémoire de William et qu’il arrête de vous berner en utilisant le nom de Will pour redorer son image. », a-t-elle tweeté avant d’ajouter dans un autre message, « William n’est pas à vendre ! J’espère qu’en 2026 il sera toujours au trou et qu’il paiera longtemps pour ce qu’il a fait ! Le mec est silencieux depuis le 10 septembre et avec son concert, il croît, il va changer quelque chose, pff (…) Dites à Koba d’arrêter de reporter son concert, mais de l’annuler. Cette année ou l’année prochaine, je suis désolé, mais il faut rester en zonz, porter ses couil*es et assumer la mort de William ! ».

L’équipe de Koba LaD n’a pas réagi à cette déclaration de la sœur de l’ex-styliste du rappeur et l’accusation de mensonge du son concert à l’Adidas Arena.

