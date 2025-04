Mohamed Amra et la DZ Mafia à la conquête de nouveaux points de deal

Les liens entre Mohamed Amra et la DZ Mafia ont été établis par les enquêteurs. Le narcotrafiquant était en connexion avec le groupe mafieux, qui s’est notamment fait remarquer l’été dernier en tentant de racketter SCH. L’équipe du rappeur avait même été ciblée par une fusillade à la sortie d’un showcase dans une boîte de nuit à La Grande-Motte.

L’enquête sur l’évasion sanglante de Mohamed Amra progresse. Le rappeur Koba LaD a été mis en examen dans cette affaire, étant soupçonné d’avoir aidé à la cavale du narcotrafiquant. Les forces de l’ordre ont également découvert une connexion entre Amra et le chef de la DZ Mafia. Bien qu’il soit recherché par la police française, le truand surnommé « La Mouche » continuait ses activités illicites pendant sa cavale à l’étranger. Des conversations avec le chef du cartel de drogue marseillais ont été identifiées, selon les dernières révélations du Parisien et de RTL.

Les preuves de la connexion DZ Mafia et Mohamed Amra !

Pendant la fuite de Mohamed Amra, la police a réussi à mettre sous écoute les communications d’un proche du narcotrafiquant, Jean-Charles P. Celui-ci a échangé des messages cryptés via la plateforme Signal en novembre dernier avec Amra et Amine O., le chef du groupe DZ Mafia, actuellement incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône. Les conversations mentionnent notamment la saisie d’un million d’euros par les forces de l’ordre, appartenant à la DZ Mafia, ainsi que des expéditions punitives.

Les discussions révèlent aussi un projet visant à établir de nouveaux points de deal pour conquérir Saint-Nazaire avec une répartition des gains. « Il y a notre équipe et la leur, ça fait 30 % à la fin du mois pour nous et 30 % pour DZ », rapporte RTL sur les propos recueillis par les enquêteurs. « T’en penses quoi ? On récupère toute la ville ? », répond son collaborateur. Ces preuves montrent que les truands n’hésitent pas à collaborer entre eux pour élargir leur business et augmenter leurs revenus, même lorsqu’ils sont en prison ou recherchés par les autorités.