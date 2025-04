A$AP Rocky et Doechii : la seule chance de les voir en France en 2025, c’est à Rock en Seine

Jeudi 21 août sera LA journée à ne pas manquer pour tous les fans de rap US : Rock en Seine accueille A$AP Rocky, superstar incontestée du hip-hop américain, pour sa seule date en France en 2025.

Connu pour son charisme, ses prods avant-gardistes et ses collaborations prestigieuses, il pourrait bien profiter de ce passage exclusif à Paris pour dévoiler, en avant-première, quelques titres de son très attendu quatrième album, actuellement en préparation aux côtés de Rihanna, Flavor Flav, Busta Rhymes, Jon Batiste, et bien d’autres…

Le festival accueillera également la nouvelle révélation musicale Doechii, révélation explosive venue de Floride. En pleine ascension, elle affole déjà les compteurs avec son single « Anxiety », devenu un véritable phénomène. Récemment couronnée aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album rap pour Alligator Bites Never Heal, elle choisit Rock en Seine pour sa seule date française en 2025. Sa performance s’annonce extrêmement attendue par le public.

Et parce que le festival aime mêler intensité et douceur, samedi 23 août, Rock en Seine a concocté une programmation tout aussi vibrante avec la présence de la fascinante Jorja Smith. Entre soul et R&B, la chanteuse britannique enchaîne les collaborations prestigieuses avec Drake, Stormzy, Loyle Carner, Burna Boy ou encore FKA Twigs, et séduit par son élégance aussi bien vocale que scénique.

À ses côtés, l’un des talents les plus singuliers du rap français : Luidji. Avec sa plume poétique et son univers introspectif, il s’est imposé comme une figure incontournable de la scène francophone. Son dernier projet confirme une évolution artistique aussi personnelle que fédératrice.

Cette année, Rock en Seine célèbre les musiques urbaines dans toute leur richesse, leur diversité et leur audace.