Jul est déjà disque d’or avec « D&P à vie » avant la sortie de l’album

Avant la sortie du 33ᵉ projet de la carrière de Jul, intitulé « D&P à vie » et prévue pour le 25 avril 2025, le rappeur marseillais réalise un exploit avec cet opus avant même sa parution. Le projet peut déjà compter plus de 50 000 ventes, lui permettant d’obtenir la certification de disque d’or.

Le label D&P fait référence aux nombreuses certifications obtenues par Jul tout au long de sa carrière. Chaque projet qu’il dévoile atteint systématiquement les seuils des 50 000 ventes pour le disque d’or et des 100 000 ventes pour le disque de platine. Le nouvel album du « J » ne devrait pas déroger à cette règle, car trois semaines avant sa sortie, il s’est déjà écoulé à 60 000 exemplaires.

Les ventes de « D&P à vie » de Jul sont complètement folles !

En effet, après l’ouverture vendredi dernier de la billetterie pour la nouvelle date de son concert au stade Orange Vélodrome de Marseille, programmée pour le 23 mai 2025, Jul a vendu tous les tickets en quelques minutes. Plus de 900 000 internautes étaient connectés sur les sites de vente pour tenter d’obtenir une place. Cette billetterie comprenait un pack incluant le billet pour assister au concert ainsi que la précommande de l’album « D&P à vie » en version CD ou clé USB. Cela permet au rappeur d’assurer 60 000 ventes grâce aux 60 000 places du stade Vélodrome.

« Je remercie le bon Dieu d’avoir une team comme ça ! Je sais que j’ai de la chance ! J’y crois pas tellement… Chaque année, les épreuves sont de plus en plus dures et là, vous ne pouvez pas savoir la force que ça me donne face à mes épreuves ! Merci beaucoup infiniment !! Je ne baisse pas les bras !! Je travaillerai encore dur pour vous mettre bien ! » a réagi Jul après cet exploit pour remercier ses fans. Il devrait logiquement battre des records à la sortie de son album avec le plus gros score de ventes de l’année en France pour la première semaine d’exploitation d’un album et pourrait même obtenir un disque de platine (100 000 ventes).