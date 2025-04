Kylian Mbappé plus rapide qu’Usain Bolt impressionné par sa puissance

Avant la rencontre des quarts de finale de la Ligue des Champions contre Arsenal avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a rencontré Usain Bolt et l’athlète jamaïcain a fait l’éloge de l’attaquant français qu’il imagine être plus rapide que lui au top sa forme sur 10 mètres.

C’est à l’occasion de la soirée des 20 ans de la montre Big Bang d’Hublot à Genève que Usain Bolt s’est exprimé sur l’accélération de Kylian Mbappé. L’ancien buteur du Paris Saint-Germain est connu depuis le début de sa carrière pour son incroyable pointe de vitesse balle aux pieds, il avait notamment réussi en 2024 à courir 100 mètres en moins de 11 secondes lors d’une rencontre contre la Real Sociedad. Cet exploit est pour le moment impressionnant sachant qu’un sprinteur comme Usain Bolt affiche le temps record de 9’58 secondes sur la même distance.

Usain Bolt à son top peut être battu par Kylian Mbappé sur une courte distance !

Après cette performance, Mbappé avait été questionné sur le fait de challenger Usain Bolt et avait répondu sur le champion jamaïcain, « Il a inspiré tout le monde aussi. Et je pense que tout le monde s’est levé tard la nuit pour regarder une course d’Usain Bolt. Je peux dire tout simplement que c’est réciproque et que j’ai commencé avant lui à l’admirer. Ça fait plaisir, pour le fun, pourquoi pas un jour, si on a le temps tous les deux, faire quelque chose de sympa. Je n’attends pas grand-chose du résultat. ». Suite à sa rencontre Bolt à la Genève Arena, ce dernier a confié son avis sur le joueur Madrilène et la possibilité qu’il le bat même à son prime sur 10 mètres.

« Ce n’est pas mon ami, mais on se connaît en tant qu’athlète de haut niveau » a commenté à déclarer Usain Bolt, avant de juger Mbappé, « Son niveau est très élevé, et il est tellement jeune. Il a déjà accompli beaucoup de choses et maintenant, il est au Real Madrid. Il va encore gagner beaucoup de trophées et devenir encore plus grand. ». Le jamaïcain a répondu ensuite sur un duel entre eux à son top, sur une distance de 10 mètres tout est possible, mais pas sur une distance plus longue, c’est impossible : « Je sais qu’il est très rapide. Vous dites sur 10 mètres ? Écoutez peut-être. 10 mètres, c’est possible, mais vingt mètres, aucune chance pour lui ! Rires (…) 10 mètres, pourquoi pas, mais 20… J’étais très explosif et après quelques mètres seulement, j’aurais été plus rapide. Donc pour, 10 mètres, peut-être, mais pas plus. ».

Une déclaration que Kylian Mbappé devrait sans aucun doute apprécier avant d’affronter Arsenal en champions league ce mardi soir.