Streamonsport, la nouvelle adresse en avril 2025

Comment trouver la nouvelle adresse de Streamonsport ? Le célèbre site de streaming sportif est toujours actif et propose de suivre en direct les rencontres de football, notamment du championnat de France de Ligue 1 ou encore de la Ligue des champions, dont les matchs aller des quarts de finale se déroulent ce mardi 8 et mercredi 9 avril 2025. Parmi les affiches figurent Bayern-Inter, PSG-Aston Villa, Arsenal-Real Madrid et Barcelone-Dortmund.

Attention, l’utilisation de Streamonsport reste illégale en France et expose les utilisateurs à des risques juridiques.

Streamonsport permet de visionner en direct les matchs. L’interface affiche les différentes rencontres au programme de la journée, qu’il s’agisse de football, de basket, de handball, de Formule 1 ou encore de tennis. Pour regarder le contenu souhaité, il suffit de cliquer sur l’événement en question, puis de suivre les instructions et sélectionner la chaîne correspondante à la retransmission, le tout sans payer d’abonnement ni créer un compte.

Pour accéder à Streamonsport de manière anonyme et sécurisée, il est recommandé d’utiliser un réseau privé virtuel (VPN). Le site change fréquemment d’adresse en raison des blocages imposés par les autorités en raison de son activité illégale. En avril 2025, la nouvelle adresse fonctionnelle de Streamonsport est stream-onsport.ru, mais il est possible que celle-ci ne reste pas active longtemps si un nouveau blocage est mis en place par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) en France.