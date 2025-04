« Un salaire qui est très bas », Hatik révèle le vrai salaire qu’il a perçu pour Validé

Le « petit » salaire perçu par Hatik pour son rôle dans la série Validé lui a permis de payer ses factures, il révèle tout.

Hatik a sorti son premier projet de rap en 2014 avec la mixtape « America 2 – Connaissance et style » avant de se commencer à se faire connaître pour son rôle principal dans la série Validé en 2020 dans laquelle il interprète le personnage d’Apash. Cela a lancé la carrière d’Hatik de rappeur et d’acteur, suite à ce rôle, il a connu ses premiers succès musicaux avec le single « Prison pour mineurs » extrait de la bande originale de la série pour les tubes « Angela », « 1,2,3 » avec Amel Bent et « La meilleure » avec Jok’Air.

La série Validé a permis à Hatik de payer ses factures !

Dans un stream avec Ibé, Hatik sur le début de sa carrière et s’est exprimé sa déception de l’absence d’Apash dans la deuxième saison de Validé, Franck Gastambide a tué le personnage à la fin de la première saison et selon le rappeur un souci de comportement a poussé le réalisateur à ne pas choisir Hatik pour le casting de la suite de la série. Le rappeur a aussi révélé le premier salaire qu’il a reçu en tant qu’acteur avec 500 euros par semaine, un revenu assez faible selon son avis : « C’est chaque semaine dans le cinéma. Ce n’est pas par mois. Tu as travaillé 5 jours, tu as pris 5 fois 500 euros, tu as 2500 euros. En une semaine, c’est énorme. (…) C’est un salaire qui est très bas pour de la série. Pour du cinéma, c’est très bas, mais c’est énorme pour moi donc je ne crache pas dessus. ».

Hatik confie ensuite que ce salaire l’a aidé à payer ses factures, comme sa facture d’électricité, avant d’envoyer de l’argent pour ses parents et de s’offrir une paire de baskets qui représente beaucoup pour lui : « J’ouvre la porte de chez moi, j’allume la lumière : pas de lumière. Tellement j’avais des factures en retard (…) le timing, il est fou (…) j’ai envoyé de l’argent à mes darons, je me suis acheté une paire de TN ».