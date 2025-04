Booba affiche la nouvelle femme de Gims et adresse un message à Demdem

Booba sait toujours tout sur ses ennemis, même les informations les plus privées comme sur la vie amoureuse de Gims qui s’est séparé de Demdem et a visiblement trouvé une nouvelle compagne.

C’est toujours la guerre entre Gims et Booba ! Alors qu’au mois de septembre 2024, l’ancien membre de la Sexion D’Assaut a annoncé déposer une plainte contre B2O pour ses propos contre sa femme Demdem dans le morceau Dolce Camara. Poursuivi en justice, Booba avait répliqué en prenant tout cela avec humour et sans aucune crainte d’être sanctionné par les autorités, il a même poursuivi les provocations contre son rival sur les réseaux avant d’indiquer que le couple s’est séparé au mois de décembre 2024, des révélations soutenues par Demdem dans une story Instagram sans donner plus de détails sur cette rupture avec Gims, ce dernier n’a d’ailleurs jamais commenté les rumeurs sur sa vie privée.

Booba prouve que Gims a oublié DemDem avec autre femme et lui apporte son soutien !

Booba vient de récidiver sur ses révélations contre l’interprète de Bella et assure qu’il a trouvé une nouvelle compagne. Pour démontrer ses propos, le fondateur du 92i a dévoilé sur X une photo de Gims prise par un passant dans la rue du rappeur en train de se promener avec une jeune femme à ses côtés en assurant que c’est sa petite amie. « Il a remplacé la pondeuse par Antonella cette jeune demoiselle qui essaie de ne pas apparaitre sur la photo. Plus d’infos à venir… » a écrit en légende la publication le DUC tout en mentionnant Meugui et pour expliquer que sa compagne actuelle ne voulait pas apparaitre sur ce cliché.

L’affaire n’en est pas restée là, Booba a enchainé avec une autre photo révélée par le blogueur Aqababe qui a posté une photo de Gims avec sa compagne (la même jeune femme que sur le précédent cliché) à Courchevel en train de déjeuner dans le restaurant Cap Horn. « Gims et son tapin de Dubaï. « Protégé » mais plus pour longtemps. Salam à Nicolas entre autres » commente B2O pour s’en prend encore à l’ex-membre du Wati-B.

Booba a conclu cette série de tweets contre Gims avec une capture du compte Instagram de Demdem qui a supprimé toutes ses publications et compte plus de 600 000 abonnés. « Gims, c’est pas bien, elle t’as soutenu pendant tellement d’années. Perso, je n’ai rien contre elle, je lui pardonne. », a écrit Kopp en commentaire de la publication pour tacler Meugui sur le fait d’avoir rompu avec Demdem alors qu’elle l’a soutenu dans ses moments difficiles.

