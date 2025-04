C’est devenu l’enfer pour le voisinage de Nasdas : le témoignage effarant

Le nom de Nasdas continue d’agiter la controverse, le célèbre influenceur ne cesse de cumuler les scandales même si cela ne semble pas l’affecter. Son voisinage ne supporte plus la présence de ses animaux dans son quartier et l’une de ses voisines vient de livrer un témoignage édifiant sur les chiens du Snapchateur.

Après son succès sur Snapchat, Nasdas connait le même succès sur Twitch, l’influenceur est de plus en plus populaire auprès des internautes même s’il attise fréquemment les critiques et cumule les scandales avec son comportement ou ses vidéos même au point de choquer parfois sans que cela ne semble le perturber. Cette fois-ci, ce n’est pas sur le web qu’il fait polémique, mais dans son quartier, auprès de son voisinage en raison de l’agressivité de ses deux chiens.

Nasdas choque son voisinage avec ses chiens et les témoignages compromettants s’enchainent !

En effet, depuis l’été dernier, les chiens de Nasdas sèment la terreur dans le quartier résidentiel de Villelongue-de-la-Salanque, ils s’attaquent aux autres animaux, parfois de manière très violente, des plaintes ont été déposées à son encontre et des signalements ont eu lieu à la mairie pour résoudre le problème. France Bleu a recueilli le témoignage d’une des plaignantes qui est sortie du silence pour décrire les méfaits et révéler toute l’affaire.

« Ma chienne est déchiquetée de partout. Si les voisins n’étaient pas venus m’aider, les deux chiens l’auraient tuée ! C’était atroce ! Un monsieur et moi-même avons été mordus. J’ai une dizaine de morsures et je ne peux plus plier l’index droit. », s’est-elle exprimée auprès de France Bleu sur l’attaque qu’elle a subi des deux chiens de Nasdas qui ne semble pas pouvoir les contrôler. Un autre témoin victime d’une autre attaque révèle que le portail de l’influenceur est cassé et cela permet aux deux chiens de s’enfuir du domicile en échappant aux contrôles de leur maitre. Nasdas aurait été averti du problème, mais ne rien fait pour le résoudre.

« Cela fait plusieurs fois que les chiens de Nasdas attaquent d’autres chiens y compris en mordant les voisins… vivre à côté de chez Nasdas est un calvaire… 18h-7h ils passent le Kärcher, ils CRIENT, ils arrivent avec la MUSIQUE À FOND, ils jettent leurs DROGUES et BONBONNE de GAZ HILARANT dans LES JARDINS DE SES VOISINS. À cause de sa visibilité, des dizaines de personnes viennent devant chez lui chaque jour. J’ai un BÉBÉ qui ne CESSE DE SE RÉVEILLER LA NUIT à cause des bruits. Cela fait six mois que j’habite à côté, et c’est un calvaire quotidien« décrit une voisine de Nasdas.

L’affaire prend de l’ampleur depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux, mais Nasdas ignore totalement pour le moment les déclarations sur le sujet et poursuit son activité sur les réseaux.