LiveTV, comment trouver la nouvelle adresse

La plateforme LiveTV cumule des millions de visiteurs chaque jour dans le monde entier en proposant du streaming sportif gratuit avec une adresse qui change fréquemment, mais attention en France le site ne respecte législations et son utilisation est passible de sanction.

En parallèle de l’exploitation de l’IPTV, le streaming gratuit est également de plus en plus populaire pour suivre des événements sportifs et plus particulièrement pour les amateurs de football pour qui il devient parfois difficile de cumuler plusieurs abonnements pour suivre toutes les rencontres. LiveTV vous propose de découvrir en quelques liens comment suivre les matchs dont ceux de la Ligue 1 ou encore de la Champions League.

Au mois d’avril 2025, l’adresse active de LiveTV est liveru.sx et également livetv852.me/frx, l’interface vous propose de sélectionner entre les différents événements sportifs du jour avant de diriger vers un lien pour visionner le contenu souhaité, entièrement gratuit, le site ne nécessite aucune authentifications, mais contient des nombreuses publicités de temps en temps un peu trop intrusives pour faciliter la navigation sur l’interface. La plateforme recommande aux internautes d’utiliser un VPN pour cacher votre identité en masquant votre IP.

LiveTV retransmet les rencontres sportives sans autorisation dans la plupart des pays comme la France et son utilisation est illégale, elle est considérée comme du piratage et cela vous expose à des risques juridiques. C’est d’ailleurs pour cela que son nom de domaine change souvent pour éviter d’être bloqué, il est donc important de prendre conscience de la mise en garde face à l’utilisation d’une plateforme de streaming gratuit telle que LiveTV.