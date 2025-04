PSG – Aston Villa, suivre le match en streaming gratuit ?

Visionner le match entre le PSG et Aston Villa en streaming gratuit est-il possible sans l’IPTV ? Après avoir éliminé Liverpool, le club parisien affronte une nouvelle équipe parisienne en quart de finale de la Ligue des champions que vous pouvez suivre en streaming, pour cela plusieurs solutions sont possibles en fonction de votre pays de résidence.

Comment regarder gratuitement PSG vs Aston Villa en streaming, c’est la question que des nombreux fans de football se posent. Pour ce quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa programmé ce mercredi 9 avril 2025 à partir 21h dans l’enceinte parisienne du Parc des Princes, il faut souscrire à un abonnement payant en France pour suivre la rencontre en streaming, mais des d’autres pays européens proposent une diffusion gratuite.

En effet, la Suisse offre une diffusion gratuite sur RTS Sport (rts.ch/sport) et RTS 2 (www.rts.ch) est des chaînes suisses accessibles en streaming qui retransmettent officiellement la Ligue des champions dans le pays helvétique. Cependant, cette plateforme localise l’internaute pour le bloquer s’il ne réside par en Suisse, il est toutefois possible de contourner cette restriction, pour cela, vous pouvez utiliser un VPN (CyberGhost, ExpressVPN, CyberGhost), après l’avoir installé et lancé, il suffit de se connecter à un serveur en Suisse pour avoir accès la diffusion du match entre le Paris-SG et Aston Villa.

En France, l’unique solution légale est Canal+ qui est le diffuseur officiel de la compétition pour la saison 2024/2025. Après avoir souscrit à un abonnement payant à partir de 20 euros par mois, le match est visionnable en streaming via MyCanal. La plateforme propose aussi le résumé vidéo gratuitement après le match sur la plateforme ou Youtube.

Attention à l’utilisation d’un VPN pour passer outre le blocage du contenu géo-restreint, cette astuce peut ne pas être conforme aux conditions d’utilisation des plateformes concernées. Assurez-vous de respecter les lois locales concernant le streaming.