Une rappeuse de 17 ans affirme avoir été contactée en privé par Benzema

Une jeune rappeuse et influenceuse Lil Tay de 17 ans vient de faire une étonnante révélation concernant Karim Benzema ! Elle affirme que le buteur français exilé en Arabie Saoudite pour évoluer dans le club d’Ittihad Club l’a contacté en privé.

Après avoir tout gagné avec Real Madrid dont 5 Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022) et un Ballon D’Or en 2022 avant sa retraite internationale, Benzema a décidé de finir sa carrière en Arabie saoudite, il a rejoint l’équipe d’Al-Ittihad Club avec un contrat de trois ans. KB9 occupe actuellement la tête du championnat Saudi Pro League avec son club avec 5 points d’avance sur le second Al-Hilal, l’ancien Madrilène a également marqué 17 buts en 23 matchs. Loin des scandales qu’il a pu avoir dans la presse par le passé, Karim Benzema semble pleinement satisfait de sa nouvelle vie en Arabie Saoudite, mais la dénommée Lil Tay vient de faire une surprenante révélation en lien avec l’attaquant français.

C’est à l’occasion d’un live que le jeune rappeuse très populaire sur les réseaux avec plus de 5 millions d’abonnés sur Instagram a surpris les internautes avec ses déclarations concernant KB9. « Tu aimes bien Benzema ? Il est dans mes DM’s. Je n’ai pas répondu. Ce n’est pas un mensonge » a-t-elle déclaré à son interlocuteur en plein direct au sujet de Karim Benzema qui l’aurait contacté selon ses propos par l’intermédiaire d’une discussion en privé. Dans une autre séquence, ensuite, elle en remet une couche. Lil Tay insiste en effet sur son contact privé avec Benzema et ne parais pas plaisanter en prenant un ton très sérieux.

La séquence est devenue virale sur le web avec plus de 3 millions de visionnages, mais les fans de l’influenceuse ont émis des gros doutes sur son affirmation, car selon eux, elle est habituée à faire des révélations douteuses comme lorsqu’elle a menti sur le fait d’être touchée par une maladie cardiaque dans le but de faire la promotion d’un morceau sur l’application TikTok. La vidéo n’a pas suscité la réaction de Benzema.

Lil Tay (age 17) just revealed to Rakai that footballer Benzema (age 37) is in her DMS 😳 pic.twitter.com/GBbEZsB1Xx — korza ✗ (@korzawyd) April 7, 2025