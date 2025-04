Voici la meilleure rappeuse américaine de tous les temps

Le classement devrait faire débat, selon le magazine Billboard, la meilleure rappeuse est Nicki Minaj, elle devance sur le podium du classement Missy Elliott et Lauryn Hill.

Le célèbre magazine américain Billboard vient d’établir un classement des meilleures rappeuses de l’histoire, l’hebdomadaire consacré à l’industrie du disque a répertorié ses 25 meilleures rappeuses de tous les temps dans une liste qui risque de susciter des nombreuses notamment des principales intéressées dans ce Top 25.

Avec 45 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et ses 11 disques de platine, Nicki Minaj prend la place de N°1 de ce classement, elle possède des nombreux tubes à son actif tel que « Starships », « Bang Bang », « Tusa » ou encore « Swalla » et ses clips cumulent des milliards de vues sur Youtube. La rappeuse de Cash Money devance Missy Elliott qui prend la deuxième place du classement et devance Lauryn Hill, elle se positionne à la troisième place suivie par Lil Kim quatrième et Queen Latifah cinquième, découvrez le classement complet ci-dessous.

Billboard liste ses 25 meilleures rappeuses de tous les temps :