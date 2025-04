Werenoi présente sa magnifique Lamborghini à 400 000 euros

L’ascension fulgurante de Werenoi se poursuit, de la cité à la Lamborghini en moins de 3 ans ! Découvrez les images du nouveau bolide du rappeur français.

Werenoi repart de sa listening party… en Lamborghini et fait rugir le bolide !

En préparation de la sortie de son nouvel opus nommé « Diamant noir » prévue pour le 11 avril, avec un casting 5 étoiles, il a invité Damso, Ninho, Dystinct, SDM, Vacra, Gunna, Lil Tjay et Kalash en featuring sur ce projet, Werenoi vient de dévoiler le freestyle 11.04.2025 et d’organiser à la Cigale une release party de présentation de son prochain album pour faire découvrir en exclusivité des titres du projet avant sa parution. Des vidéos de la soirée permettent d’avoir un avant gout de l’album grâce au live du titre avec SDM et Vacra ou encore du morceau en collaboration avec Dystinct qui s’annonce comme un futur tube.

À la fin de soirée, Werenoi est reparti en volant de son nouveau bijou, une splendide Lamborghini d’une valeur de 300 000 euros, le rappeur originaire de Montreuil a fait « rugir » le moteur du bolide dans les rues Parisiennes avant de quitter les lieux dans une séquence filmée par les passants dont certains ont relayé la scène sur les réseaux pour la partager avec les internautes. « C’est pas Dubaï » commente l’artiste dans la courte vidéo avant de partir avec sa Lambo qui ne semble pas en accord avec les récentes déclarations de Kaaris qui avait déploré son achat d’un véhicule de luxe de la même marque alors qu’il aurait mieux fait de s’acheter une Clio, car il n’en a pas grande utilité en raison du peu de trajet en voiture qu’il effectue.

Werenoi s’est offert une Lamborghini à 400 000 € pic.twitter.com/Q4CgvLdLkw — 13OR-du-HipHop (@13or_du_hiphop) April 9, 2025

Werenoi repart de sa listening party… en Lamborghini 😭 pic.twitter.com/oOB8Ja7nWs — RAPLUME (@raplume) April 7, 2025

WERENOI x DYSTINCT en direct de la cigale Le feat sortira ce vendredi Ça sent le hit pic.twitter.com/wbrEm5oSZB — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) April 7, 2025