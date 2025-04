Baki vs Cédric Doumbé : la revanche est officialisée

Les fans français de MMA désespèrent de retrouver pour le second acte de leur confrontation Baki et Cédric Doumbé. Cela fait plus d’un an que le premier nommé a battu le second et qu’ils ont affirmé en vouloir en découdre lors d’un deuxième duel pour laisser la possibilité d’une revanche à The Best sauf que pour le moment ce combat ne s’est toujours pas concrétisé. Baïssangour Chamsoudinov vient toutefois de confirmer qu’un contrat a été signé.

Pour son retour dans la cage après une longue absence depuis sa victoire contre Cédric Doumbé le 7 mars 2024, Baki devrait combattre le brésilien Thiago Lima le 16 mai prochain à l’Ares FC 30, l’événement va se dérouler à l’Adidas Arena de Paris pour le titre Ares des poids mi-moyens. Toujours invaincu dans la cage avec 8 victoires en 8 combats, lors d’une interview accordée à RMC Fighter Club, Baïssangour Chamsoudinov s’est confié sur son avenir au sein du PFL avec qui il a signé contrat, mais dont la revanche avec Doumbé n’est toujours pas d’actualité.

Baki vs Cédric Doumbé acte 2, Bake le confirme, le contrat est signé !

Après la déception du public sur la fin du premier combat entre Baki et Doumbé causée par une écharde dans l’orteil de l’ancien champion du Glory, battu par TKO suite à l’application du règlement par l’arbitre, tous les amateurs de MMA rêvent de revoir les deux combattants français en face à face pour un combat qui se termine sans aucun incident. Baïssangour Chamsoudinov a assuré que malgré la longue attente, la revanche évoquée à des multiples reprises par les deux hommes est bien au programme. « J’ai signé ce truc de “Doumbé y aura une revanche”, je vais combattre contre Doumbé, j’ai signé cette revanche […] Quand un an passé, tu te dis que l’histoire retient une écharde… Ça ne va pas le faire, il faut terminer ça bien. » a déclaré Baki pour officialiser cet acte 2 même si aucune date n’a encore été annoncée, le contrat est signé.

Baki n’a donné aucune indication sur le temps qu’il faudra encore attendre pour le retrouver face à Doumbé mais espère que cela arrive rapidement et déplore que ce dernier s’est fait discret depuis quelque temps, « Ça fait déjà un an… On va vite arriver à deux ans en fait. Je vais faire mon combat à l’ARES, Cédric est un peu absent. Si le combat commence à se faire en fin 2026, début 2027, il faudra tout recommencer ». Le public devra donc encore patienter, mais le fait que le contrat de la revanche soit acté indique qu’il aura bien lieu.