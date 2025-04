Booba prêt à faire une grande annonce pour sa marque de whisky D.U.C.

En dehors de la musique, Booba a diversifié ses revenus avec différentes activités comme les marques de vêtements, la production d’artistes ou encore Starting Blok, son agence d’influenceurs et dernièrement la vente de CBD de qualité supérieure,. Il y a quelques années comme d’autres rappeurs notamment aux Etats-Unis, le DUC de Boulogne a aussi lancé sa marque d’alcool dont il vient de donner quelques nouvelles.

Booba continue de s’inverstir dans sa marque de whisky avec une mystérieuse annonce

C’est en 2017, deux ans après la sortie de son album D.U.C que Booba a repris le nom de cet opus pour lancer la production de sa première marque d’alcool, le whisky D.U.C. Les bouteilles sont élaboré en France par la Maison Daucourt, « D.U.C est le fruit d’une double distillation, et a été vieilli en 3 fûts distincts (dont 2 ayant contenu du Sauternes et Cognac), lui attribuant une douceur apparente, une identité puissante, un caractère unique. » décrit la présentation de la marque dont la bouteille est vendue au prix de 39,90 euros et qui avait connu un beau succès à ses débuts largement promotion par le rappeur auprès de sa communauté.

Cela faisait longtemps que Booba n’avait pas parler de cette marque, ni donné des nouvelles sur son alcool préféré, il vient d’y remédier avec une vidéo sous forme de bande annonce pour annoncer un événement à venir concernant D.U.C Whisky Triple Cask sans donner plus des précisions pour le moment mais il a dévoilé les images de son récent passage à la Maison Daucourt afin de relancer ce business dont la marque ne semble pas à l’arrêt au contraire de ce qu’on aurait pu imaginer ces derniers mois. « Coming soon » conclut la séquence comme message de fin laissant planer le mystère sur cette annonce qui devrait tomber très prochainement et dont cela pourrait être une nouvelle gamme de whisky.

Il est improtant de rappeller que la consommation est interdite pour les mineurs et l’abus d’alcul est dangereux pour la santé.