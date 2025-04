Le retour de PNL cette année ? N.O.S sème un indice

Pensez-vous que PNL peuvent faire mieux que « Deux Frères » avec leur prochain album ? En tout cas, la sortie d’un possible nouvel album des deux frères N.O.S et Ademo suscite un énorme engouement des auditeurs, au moindre indice que l’information soit enfin officialisée, une nouvelle publication mystérieuse du premier nommé laisse présager que cela se concrétise enfin.

La nuit dernière, N.O.S a surpris tout le monde sur les réseaux, aux alentours de minuit, le rappeur parisien a publié une intrigante story dans laquelle on peut découvrir un court extrait audio d’une instru dans le style typique de la musicalité de PNL avec la description « Dieu est le plus grand ». Le frère d’Ademo n’a donné aucune autre indication sur cette instru produite par Yannickkprodqui pourrait bien être utilisé pour un nouveau titre et nous faire espérer un proche retour sur le devant de la scène de PNL.

Depuis plusieurs mois le groupe formé des deux frères Tarik et Nabil Andrieu agite fréquemment les rumeurs, dernièrement celle de la fin du groupe a circulé avec insistance face au manque d’actualité du duo et sur le fait que le nom d’Ademo n’apparait plus sur différentes sociétés qu’ils ont créées ensemble. Depuis leur début dans le rap, le duo a souvent eu une communication mystérieuse et discrète, n’accordant aucune interview, de quoi lancer des nombreuses théories sur leur avenir.

Cette publication de N.O.S pourrait être le symbole d’un retour de PNL. Un autre indice donne de la crédibilité à cette rumeur, le compte Instagram du groupe vient d’être modifié, la description a changé et le lien présent pour la promotion de l’album « Deux Frères » en place depuis la sortie du projet en 2019 a disparu.

ALERTE 🚨 PNL VIENNENT DE RETIRER LEUR BIO INSTAGRAM QUI FAISAIT LA PROMOTION DE LEUR DERNIER ALBUM « Deux Frères » 😳 Le vent est vraiment bon 🫀 pic.twitter.com/G6y60VWyZi — Oumarveillé (@3arbiGPT) April 10, 2025