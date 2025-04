Vegedream choque les internautes avec des messages privés compromettants

Vegedream s’est retrouvé dans la « sauce » sur le réseau social X ce mercredi, suite à la révélation de messages privés très compromettants qui ont choqué les internautes. Les réactions ont fusé sur l’application dirigée par Elon Musk, au point de placer le nom du chanteur dans les tendances des Top Tweets en France.

Connu pour son hymne de la victoire de l’équipe de France de football à la Coupe du Monde 2018 en Russie avec le hit « Ramenez la Coupe à la maison », Vegedream connaît le revers du succès, qui lui a attiré quelques mésaventures dont il se serait bien passé. Il avait notamment été pris pour cible par une bande ayant tenté de voler sa moto : « Ma moto, elle est encore là. On a essayé de me voler, on m’a gazé », avait-il confié à l’époque. Cette fois-ci, c’est une autre affaire, plus intime, dont le chanteur se serait bien passé, qui vient d’être révélée.

L’intimité de Vegedream révélée et scandalise les internautes !

En effet, depuis ce mercredi 10 avril, des messages écrits dans des conversations privées et des enregistrements vocaux ont été dévoilés. Dans ces échanges, Vegedream discute avec une jeune femme de manière très « crue » et révèle des aspects intimes de sa vie. Il aurait demandé à son interlocutrice d’avorter pour ne pas « gâcher sa vie ». Ces déclarations ont suscité l’indignation des internautes : « Vegedream, il a 100 ans wesh, qu’est-ce qu’il cherche chez une 2002 ?! », « Je ne sais pas si tous les artistes baratinent les filles de la même manière, mais c’est grave un vendeur de rêve », ou encore « Donc votre Vegedream a vraiment enceinté Vanessou ? Il parle comme un petit lycéen qui ne connaît pas la vie », peut-on lire dans les commentaires.

Face au scandale, Vegedream a réagi. Il a confirmé avoir connu cette personne, mais a formellement démenti l’affaire concernant l’avortement. Selon lui, il s’agit d’une fausse histoire montée dans le but de lui faire du chantage pour obtenir de l’argent.