Booba dézingue sans pitié Cyril Hanouna, Gazo, Vald et Kaaris

Nouvelle salve d’attaques de Booba contre ses ennemis ! Après Gims cette semaine, dont il a affiché la nouvelle compagne à travers des images privées du couple en vacances, Booba s’en est pris à Cyril Hanouna ainsi qu’aux rappeurs Gazo, Vald et Kaaris, sans aucune pitié pour les critiquer.

Booba attaque encore Cyril Hanouna sur ses échecs !

Dans une série de tweets, Booba a commencé par cibler Cyril Hanouna avec un extrait de son récent passage sur Europe 1. Dans celui-ci, l’animateur évoque le football et affirme que Kylian Mbappé serait la cause des problèmes du Real Madrid, qui a perdu en quart de finale de Ligue des Champions 3-0 contre Arsenal. « Pour Cyril Hanouna, c’est l’arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l’équipe du Real Madrid », indique la description de la vidéo. Booba commente alors : « On parle d’un gars qui a fait couler DEUX CHAÎNES DE TÉLÉ, mis 400 personnes au chômage, s’est fait larguer par sa meuf, boit de l’urine et lèche le c*l des chiens. Je suis mort. ».

Il poursuit dans un autre tweet : « Cyril Hanouna mon chéri, j’t’adore, t’es un magicien », accompagné de captures d’écran d’articles relatant divers échecs professionnels de l’animateur, notamment la chute de C8 et les difficultés financières de H2O Productions.

Kaaris soupçonné s’avoir frappé son ancienne compagne !

Booba s’est ensuite attaqué à Kaaris en partageant un vocal d’un échange tendu entre ce dernier et son ex-compagne Linda. Il légende : « Les gars qui brisent leurs couples pour une Tana, y en a assez lol. À un moment donné, arrêtez de penser avec vos zgg, vous faites du mal à vos enfants. Les vrais hommes, c’étaient nos darons à l’époque. Aujourd’hui, on n’a que des fragiles de la braguette prête à tout pour envoyer le Gaviscon. ».

Le DUC de Boulgone ajoute en comentaire de la publication : « Kaaris tu l’as tabassée », dans un message adressé au rappeur.

Gazo et Vald dégommés par B2O !

Booba s’est également adressé à Gazo en critiquant son style musical : « Reste sur du nanani mais où est donc or ni car tu rappes mal, c’est mauvais. En toute objectivité j’dis ça pour la culture, tu as capté. La drill ça dénonce. ». Cette attaque fait référence à un extrait inédit diffusé par Gazo et rappelle son célèbre passage dans l’émission Clique.

Enfin, Booba a répondu au tweet de Vald concernant son nouvel album Pandémonium. Vald avait affirmé que son opus était un album qui se réécoutait bien : « Je viens de réécouter l’album et je confirme qu’il se réécoute bien. On pourrait carrément dire que c’est un album de réécoute. ». Booba n’a pas partagé cet avis et a vivement critiqué Vald : « Objectivement, tu as zéro hit, tu es vilain et frêle et instable. Toi et ton père êtes racistes et ton shatta c’est un chientta. T’as fait 18 % de streaming, ce ratio n’existe pas. La triche ne te rendra pas meilleur Valentin. Tu vas creuser très profond. ». Il l’accuse également de tricher sur les ventes physiques du projet.

Booba continue d’alimenter les clashs sur les réseaux sociaux avec ses attaques virulentes envers plusieurs figures du rap français et du paysage médiatique.

