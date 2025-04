Vegedream réagit aux révélations sur son intimité d’une jeune femme

Face à la polémique, Vegedream n’a pas tardé à réagir pour s’expliquer et rétablir la vérité avec sa version des faits sur les récentes révélations d’une jeune femme sur sa vie privée, celle-ci affirme entre autre que le chanteur lui aurait demandé d’avorter.

Cette semaine, le nom de Vegedream s’est retrouvé dans le Top des Tendances sur X pour une affaire dont il se serait bien passé. Des vocaux et conversations privées avec une jeune femme ont été diffusés sur les réseaux, elle décrit leur relation dans son intimité, certains messages assurent qu’il l’aurait poussé à avorter. L’affaire a pris de l’ampleur sur le web et face aux critiques à son encontre, Vegedream a décidé de prendre la parole pour répondre à ses détracteurs.

Vegedream sort du silence après les révélations compromettantes d’une jeune femme !

Le chanteur a confirmé que les conversations révélées sont authentiques et avoir fréquenté cette jeune femme, mais que celle-ci fait du chantage afin de lui extorquer de l’argent, il compte saisir la justice pour se défendre et mettre fin aux agissements de cette dernière. « Des choses sont sorties cette nuit et aujourd’hui à mon sujet concernant une histoire personnelle. Je tiens à clarifier les faits. Les captures d’écran des iMessages qui circulent sont fausses. En revanche, les autres captures sont authentiques. Il s’agit bien d’une personne que j’ai fréquentée. », a-t-il déclaré dans une story Instagram avant d’annoncer qu’il va régler cette affaire en justice.

« Cette personne a explicitement tenter de m’extorquer des fonds pour ne rien diffuser. J’ai refusé. Elle a ensuite décidé de tout transmettre à des blogueurs. », a conclu Vegedream.