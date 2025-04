Wawacity, Tirexo, Zone Téléchargement inaccessibles : comment obtenir une nouvelle adresse

La dernière extension connue de Wawacity, Tirexo et Zone Téléchargement en .digital n’est plus inaccessible. Cependant, des alternatives existent pour visionner du contenu multimédia et pour cela, nous vous conseillons d’utiliser des plateformes légales.

Les trois domaines Wawacity, Tirexo, Zone Téléchargement au contenu de téléchargement direct gratuit sont très similaires et ils utilisent tous la même extension après les blocages, depuis quelques heures, les plateformes sont encore bloquées. Les trois sites continuent de changer chaque semaine d’adresse pour tenter d’échapper aux blocages imposés par les fournisseurs d’accès à Internet en France suite aux demandes des autorités françaises.

Au 11 avril, aucun des trois sites n’a modifié son extension pour un retour de l’accès au contenu depuis la France, mais il est possible de suivre les nouveautés sur Telegram. Pour Wawacity avec t.me/s/Wawacity_officiel, t.me/s/tirexo_officielle pour Tirexo et enfin t.me/s/ZT_officiel pour Zone Téléchargement. Les plateformes proposent un large catalogue de films, séries, logiciels et musiques en téléchargement direct sauf que cette activité est illégale. Pour contourner les restrictions géographiques, il est aussi possible d’utiliser un VPN afin de vous connecter depuis un serveur virtuel à l’étranger sans subir de restriction.

Attention aux risques : En plus d’être passible d’une sanction juridique pour l’utilisation des sites de piratages comme Wawacity, Tirexo et Zone Téléchargement, il faut également vous méfier des clones, de nombreux sites imitent ces plateformes pour diffuser des contenus frauduleux ou collecter des données personnelles.

Pour une alternative légale et gratuite, privilégiez des plateformes comme YouTube, France TV, Plex.TV, ARTE TV, OKOO, Rakuten Viki ou encore Pluto TV, qui respectent les droits d’auteur tout en offrant une expérience sécurisée.