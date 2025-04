Wiflix a encore disparu, où trouver la nouvelle adresse ?

Le site de streaming et de téléchargement direct gratuit Wiflix a encore disparu, comment trouver la nouvelle adresse en avril 2025 ? La plateforme, populaire auprès des internautes avec des millions de visiteurs, est inaccessible en France suite aux mesures des autorités contre les sites de piratage et pourrait causer la fin de Wiflix.

Wiflix se proclame comme « le meilleur Site Streaming Gratuit » et met en place une adresse secours en cas de blocage du nom de domaine, mais suite aux nouvelles sanctions de l’ARCOM qui lutte en france contre les piratages des œuvres protégés par le droit d’auteur, la plateforme est bloquée par les fournisseurs d’accès à Internet en France. Chaque semaine, les autorités français font bloquer des dizaines de site web ayant des activités illégales. Certains comme Wiflix réapparaissent fréquement avec une nouvelle URL comme c’est le cas de ce site, « Le site est enfin de retour en ligne ! Merci à tous pour votre patience et vos messages de soutien. On vous prépare encore plus de films et séries à savourer » ont annoncé les administrateurs de la plateforme le 1er avril dernier sur le réseau social X pour tenter contrecarrer les sanctions avec la mise ne place de l’adresse wiflix-max.cam, celle-ci est aussi inaccessible depuis le 11 avril 2025.

Pour le moment la plateforme n’a pas fait son retour, il est toutefois possible de suivre l’actualité de Wiflix sur X, x.com/WiflixStreamm et le domaine wiflix-bio.store sur lequel aucun contenu n’est disponible. Si vous souhaitez visionner du contenu en streaming, il est préférable d’utiliser des plateformes légales payantes comme Netflix, Prime Vidéo, MyCanal ou encore Disney+ ou d’autres gratuites comme France TV, Arte TV, Pluto TV ou Tubi.

Attention, soyez vigilant face aux faux sites qui imitent Wiflix avec des extensions différentes et tentent de vous tromper pour installer des logiciels malveillants ou avec des publicités intrusives. Consultez des sources fiables pour vérifier l’authenticité de l’URL. L’utilisation de Wiflix est illégale en France, il propose des contenus protégés par des droits d’auteur sans autorisation, les utilisateurs s’exposent donc à des sanctions juridiques.