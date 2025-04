Dystinct annonce une nouvelle tournée mondiale en 2025

Après une tournée mondiale sold out en 2024, saluée pour son intensité scénique et son lien unique avec le public, l’artiste belgo-marocain DYSTINCT annonce aujourd’hui le lancement officiel de sa tournée mondiale 2025. Un nouvel acte fort dans une trajectoire musicale exceptionnelle, marquée par une progression constante, des performances mémorables et une vision artistique tournée vers l’international. Cette nouvelle tournée s’inscrit dans une volonté affirmée de créer du lien au-delà des frontières, en rassemblant les cultures autour d’une même énergie musicale.

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes permettant au public de manifester son intérêt pour cette nouvelle tournée mondiale et de suggérer les villes où il souhaite retrouver DYSTINCT sur scène.

Une actualité artistique portée par des succès majeurs. L’annonce de cette tournée intervient dans un contexte de reconnaissance artistique internationale pour DYSTINCT, récemment salué pour son titre “Spider”, en collaboration avec GIMS. Le morceau s’est imposé comme l’un des plus grands succès de l’année : Classé numéro 1 en France, présent dans les charts de plus de 50 pays, certifié Diamant à plusieurs reprises avec près de 200 millions de streams à ce jour.

Cette performance lui a valu le Prix de la Création Musicale 2025 dans la catégorie Chanson Streaming, décerné par la Chambre Syndicale de l’Édition Musicale. “Spider” est également nommé dans plusieurs catégories aux Flammes 2025, consolidant son statut de morceau incontournable.

L’artiste revient également ce vendredi avec “BOSS”, un nouveau single en featuring avec WERENOI. Cette rencontre entre deux figures majeures de la scène européenne marque un tournant artistique. Un morceau percutant, conçu comme une démonstration de force et un message fort à la nouvelle génération : le règne de DYSTINCT ne fait que commencer.

D’autres collaborations d’envergure sont déjà en préparation, confirmant le positionnement central de DYSTINCT dans le paysage musical actuel.

En parallèle de ses succès commerciaux, DYSTINCT a été distingué par plusieurs institutions majeures de l’industrie musicale : Best Artist of North Africa aux Trace Awards (une première pour un artiste marocain), Artist of the Year et Top Male Artist (Magharebi) aux Billboard Arabia Awards.

Son positionnement artistique, alliant diversité culturelle et universalité musicale, a par ailleurs été salué dans une interview exclusive accordée à Rolling Stone USA, où il affirme sa volonté de “créer une musique qui rassemble, au-delà des frontières et des langues.”

“LAYALI” et une tournée 2024 à guichets fermés. Avec plus de 500 millions de streams, son album LAYALI a marqué un tournant majeur dans sa carrière, donnant lieu à une tournée mondiale sold out en 2024 : 16 dates complètes, dont 8 concerts en Amérique du Nord (New York, Montréal, Toronto…)

Une tournée européenne triomphale : Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Cologne, Barcelone, toutes jouées à guichets fermés

À Amsterdam, DYSTINCT s’est vu remettre une plaque symbolisant le cap du milliard de streams, dans un moment fort chargé d’émotion, ponctué par un geste authentique : du thé marocain servi sur scène

Une tournée mondiale 2025 très attendue

Après une année marquée par des succès records, des collaborations artistiques majeures et une reconnaissance internationale croissante, la tournée mondiale 2025 de DYSTINCT s’annonce comme un rendez-vous incontournable. Elle incarnera un nouveau chapitre de son parcours, mêlant puissance scénique, maturité musicale et vision internationale.

À travers cette nouvelle série de concerts, DYSTINCT confirme son ambition de repousser les frontières de son art et d’offrir une expérience live toujours plus intense et singulière.