Aston Villa vs PSG, regarder la rencontre en streaming gratuit ?

Découvrez si la rencontre entre Aston Villa et le PSG est disponible en streaming live gratuit sans l’IPTV ? Les Parisiens sont proches d’une nouvelle qualification en demi-finale de la Ligue des Champions comme la saison précédente avec la victoire 3-1 à l’aller au Parc des Princes et vont devoir valider leur qualification ce mardi 15 avril 2025.

Il est bien évident de suivre ce match en direct à la télévision, en France, Canal + a obtenu les droits de diffusion de la plus prestigieuse des compétitions européennes de football et afin de visionner Aston Villa vs PSG en streaming, il suffit d’utiliser MyCanal pour les abonnements à la chaîne cryptée. Vous pouvez suivre en streaming gratuit la rencontre, mais en dehors de la France, dans certains pays, des chaines télévisées offrent une diffusion sans souscrire à un abonnement payant.

En France, ce quart de finale retour de Ligue des champions qui se joue à Villa Park, Birmingham est diffusé à partir de 21h sur Canal+ Foot et en streaming sur la plateforme MyCanal. En dehors de nos frontières, au Royaume-Uni c’est exclusivement Amazon Prime Video qui détient les droits, il est possible de regarder gratuitement la rencontre en s’inscrivant à l’essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. En Belgique, la diffusion gratuite est également possible sur la chaîne publique VRT 2 ainsi qu’en streaming sur VTM GO. La Turquie diffuse aussi le match sur TRT Spor et streaming sur leur site web officiel.

Si vous souhaitez essayer de suivre Aston Villa et PSG depuis l’étranger avec une offre gratuite, il est nécessaire de passer pas un VPN comme Proton VPN et NordVPN qui sont les plus populaires en France, de procéder à l’installation du logiciel puis de vous connecter au serveur du pays de diffusion, le Royaume-Uni pour Amazon Prime Video, la Belgique pour VTM GO et la Turquie pour TRT Spor.

Mise en garde sur ce processus : l’utilisation d’un VPN afin de contourner le blocage du contenu restreint géographiquement peut ne pas être conforme aux conditions d’utilisation des plateformes concernées et passible d’une sanction.

Le résumé d'Aston Villa / PSG est déjà disponible GRATUITEMENT ⬇️#AVLPSG | #UCL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2025

HAKIMI LANCE LE PSG À VILLA PARK ! ⚡️ Les Parisiens profitent d'une faute de main d'Emiliano Martinez pour mener au score après 10 minutes 🔥#AVLPSG | #UCL pic.twitter.com/HuAmxa5rvv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2025

QUEL CHEF D'ŒUVRE COLLECTIF DU PSG ! 🥵 Nuno Mendes est à la conclusion d'une contre-attaque magnifique et fait le break pour Paris 🫨#AVLPSG | #UCL pic.twitter.com/BZfs8JrCyi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2025