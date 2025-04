Borussia Dortmund – FC Barcelone en direct streaming gratuit

Suivre la Ligue des champions et Borussia Dortmund – FC Barcelone en streaming live gratuit en Europe, c’est possible, mais pas en France.

Pour regarder Dortmund face à Barcelone en streaming gratuit et légal en Europe, il faut privilégier les chaînes publiques étrangères accessibles via VPN depuis une connexion en France, ou vous abonnez à Canal+. Le Barça part avec une avance très confortable pour ce quart de finale retour après la victoire 4 buts à 0 et devrait logiquement se qualifier en demi-finale de la compétition.

En France, le match Borussia Dortmund – FC Barcelone est diffusé ce mardi 15 avril 2025 à 21h sur Canal+ Foot et en streaming avec l’application MyCanal, cet accès nécessite un abonnement payant. Dans le reste de l’Europe, la diffusion est aussi assurée par des chaînes payantes, cependant, certains pays proposent parfois des diffusions gratuites. L’accès au streaming peut être géo-bloqué à l’étranger, l’utilisation d’un VPN avec un serveur du pays ciblé est indispensable pour y accéder et débloquer le flux.

La Belgique avec RTL Club (rtlplay.be) et Suisse avec RTS 2 ou RTS Sport (rts.ch/sport) des chaînes publiques peuvent proposer la diffusion en clair des matchs de Ligue des champions. Autriche, c’est Servus TV qui diffuse parfois des matchs européens gratuitement. Certains matchs de Ligue des champions sont diffusés gratuitement sur la chaîne publique ZDF en Allemagne et au Royaume-Uni sur la chaine TNT Sports 1 disponible en streaming avec TNT Sports app.

Mise en garde : Les sites proposant des liens de streaming gratuit non officiels sont souvent illégaux et risqués pour la sécurité de vos données (malwares, phishing). Privilégiez toujours les plateformes officielles ou les chaînes publiques étrangères accessibles via VPN pour rester dans la légalité et la sécurité.