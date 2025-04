Cpasbien : la dernière adresse au 15 avril 2025

Cpasbien de retour avec une nouvelle adresse au 15 avril 2025 ? La justice française a encore sévi dans sa lutte contre le piratage des œuvres protégées par le droit d’auteur avec le blocage de plusieurs noms de domaines des plateformes de partage de liens Torrents illégaux et Cpasbien a été ciblé par les autorités.

Des extensions .click, .live, .icu, .pw, .top ou encore .fun, les différents noms de domaine de Cpasbien sont bloqués par les fournisseurs d’accès à Internet en France suite aux dernières vagues de sanctions des autorités contre les sites de streaming et de téléchargement illicites. La semaine passée, le tribunal judiciaire de Paris a demandé aux FAI français Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en place des nouveaux blocages d’URL, dans la liste d’une soixantaine d’adresses, dont celle de Cpasbien. 17 plateformes au total sont ciblées par cette ordonnance ayant comme but d’empêcher les internautes d’utiliser des sites de piratage.

L’ordonnance mentionne CPasBien, l’une des sites de partage des liens Torrents les plus populaires en France, tous les noms de domaine utilisés par la plateforme sont inaccessibles depuis cette sanction. Les administrateurs tentent de passer outre le blocage en diversifiant les adresse du site avec parfois une dizaine d’URL, en réaction à cette nouvelle sanction, le site est encore fait son retour avec le nom de domaine, cpasbien4.com, mais cela ne devrait pas durer.

Mise en garde : Cpasbien propose des contenus protégés par le droit d’auteur sans autorisation, télécharger ou partager ces fichiers constitue une infraction à la loi française, c’est pour cela que les autorités françaises ordonnent régulièrement le blocage des adresses et ils peuvent engager des poursuites contre les utilisateurs identifiés qui s’exposent à des amendes ou encore une coupure de l’accès à Internet dans certains cas.