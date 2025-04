DarkiWorld (ex Darkino), la fin où une nouvelle adresse ?

La plateforme DarkiWorld, anciennement connue sous le nom de Darkino a-t-elle une nouvelle adresse ou est-ce la fin du site de streaming et de téléchargement direct gratuit qui change fréquemment d’adresse en raison des blocages imposés par les autorités pour des raisons de droits d’auteur.

Il y a quelques mois, DarkiWorld a commencé à connaitre une notoriété grandissante auprès des internautes en devenant le successeur de Darkino et suite à la disparation d’autres plateformes telles que Palixi et Papaflix. Le DarkiWorld propose un immense catalogue de films, séries, musiques, jeux et logiciels, le tout en téléchargement gratuit via un annuaire de liens vers des sites dédiés au téléchargement de contenu. L’accès au contenu est entièrement gratuit sans aucun abonnement et une interface simple d’utilisation sans publicité intrusive.

DarkiWorld (ex Darkino) indisponible, aucune nouvelle adresse active !

Parmi les précédentes adresses, on retrouve notamment darkiworld.me, darkiworld.xyz, darkiworld7.com, et darkiworld9. Le site a adopté plusieurs noms de domaine au fil du temps pour échapper aux restrictions légales. Parmi les précédentes adresses, on retrouve notamment darkiworld.xyz, darkiworld7.com, darkiworld.me et darkiworld3.com. Ces changements sont une stratégie pour contourner les blocages et maintenir l’accessibilité à ses contenus. En avril 2025, la nouvelle adresse officielle n’est pas disponible depuis une connexion en France, il est possible de suivre l’actualité de la plateforme sur Telegram t.me/s/tirexo_officiel ou encore passer outer le blocage des FAI avec le changement des DNS sur votre ordinateur en suivant les instructions sur lien changetondns.fr.

Attention, l’utilisation de DarkiWorld (ex-Darkino) comporte des risques sur le plan légal, la plateforme propose des contenus protégés sans l’accord des ayants droit, ce qui constitue un acte de piratage en France. Les utilisateurs s’exposent à des amendes, voire à des poursuites judiciaires en cas d’identification par les autorités. Dans certains cas, une coupure d’accès Internet peut être décidée par le fournisseur d’accès. Les autorités surveillent activement ces plateformes afin de procéder régulièrement à leur blocage comme c’est le cas de DarkiWorld qui est indisponible depuis la dernière sanction.

En cas d’accès au site, pour assurer votre sécurité, il est recommandé d’utiliser un VPN pour masquer votre identité et éviter les restrictions géographiques. Il est aussi primordial de contrôler l’authenticité du nom de domaine visité pour éviter les arnaques ou les clones qui pourraient contenir des virus ou des publicités intrusives.