Niska affiche sa magnifique Lamborghini Urus à 350 000 €

La Lamborghini Urus est un modèle de voiture de luxe à la mode chez les rappeurs français ! Dernièrement, Werenoi a dévoilé les images de l’acquisition d’un Urus à 400 000 euros, Niska vient d’opter pour le même véhicule afin de se faire plaisir à l’occasion de son anniversaire.

Les images de Niska au volant de son Urus !

Werenoi, Naza, Booba ou encore Kaaris se sont déjà affichés en train de rouler dans une Lamborghini Urus et ont choisi se modèle du constructeur automobile Italien, ce dernier nommé s’était d’ailleurs récemment indigné de cet achat, Riska roule très rarement avec son véhicule et n’en a pas grande utilité, car il fait peu de trajet avec en allant jusqu’à affirmer qu’il aurait dû prendre une Clio à la place. Une séquence que Niska n’a vraisemblablement pas visionnée, car il vient d’acquérir un Lamborghini Urus.

Ce 6 avril, Niska a fêté ses 31 ans, après une année 2024 chargée avec la sortie du projet « GOAT » en commun en compagnie Ninho et quelques collaborations, il a célébré cet événement avec un beau cadeau, un Lamborghini d’une valeur de 350 000 euros, un Urus. Le rappeur parisien a filmé sur ses réseaux la réception de son beau cadeau et sa première sortie au volant du bolide. Dans la courte séquence, Niska discute avec une dame sur le nom attribué à la voiture, cette dernière a confié avoir appris quelque chose avec cette explication sur le fait que « Lambo » et le diminutif de la marque Lamborghini.

Niska a également témoigné son respect envers Central Cee dans le remerciant d’avoir interprété une reprise du titre « Matuidi Charo » lors de son concert à Bercy.