Où suivre en streaming gratuit Aston Villa – PSG sans l’IPTV ?

Si vous recherchez le meilleur service IPTV pour suivre Aston Villa – PSG ou en streaming gratuit, il est important de savoir que cette utilisation est illégale et soumise à des sanctions en France. Toutefois, il est possible de regarder ce quart de finale de la coupe de grandes oreilles gratuitement en dehors de nos frontières dans plusieurs pays.

La semaine passée au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain venu à bout d’Aston Villa avec une victoire 3 buts à 1 permettant aux parisiens de prendre 2 buts d’avance avant le match retour de ce soir à partir de 21h au Villa Park de Birmingham. Des diffusions gratuites en dehors de la France sont possibles, certaines chaînes étrangères retransmettent le match gratuitement, elles sont accessibles avec un VPN.

En Belgique, Club RTL via RTL Play offre une diffusion gratuite en français, mais nécessite la création un compte et il y a aussi la chaîne flamande gratuite VTM 2 via VTM GO avec une identification pour obtenir un accès au streaming. En Roumanie, la chaine Digisport 2 permet de visionner tous les matchs de la Champions League sans devoir créer un profil. TRT Spor en Turquie permet de regarder des rencontres des compétitions européennes. Une dernière solution est possible, au Pakistan, la plateforme de streaming Tabmad retransmet le match sans souscription à un abonnement.

Pour simuler une connexion depuis l’étranger, il faut télécharger et installer un VPN comme NordVPN, ensuite, il suffit de sélection un serveur dans le pays choisi, par exemple la Roumanie pour Digisport 2 et de vous connecter. Après la connexion, optez pour la chaine demandée afin de suivre le match.

En France, le match entre Aston Villa et PSG est diffusé en direct sur Canal+ Foot et en streaming avec l’application MyCanal.

