« Rohff rappe comme 2Pac en français », Ryan Coogler compare Rohff à Tupac

Rohff est une légende du rap français avec plus de 25 ans de carrière à son actif et sa musique dépasse même nos frontières. Il vient d’avoir la reconnaissance internationale de Ryan Coogler qui n’a pas hésité à comparer Housni au légendaire Tupac Shakur.

Le réalisateur américain Ryan Coogler connu pour le succès des films Black Panther et Creed vient d’accord une interview au média Sway’s Universe dans une émission diffusée sur Youtube pour présenter son dernier long métrage nommé Sinners dans lequel Michael B. Jordan incarne le rôle principal. Le producteur américain s’est confié sur l’influence dans la culture du hip-hop et lors de sa discussion avec son interlocuteur, il a évoqué Rohff en faisant la comparaison élogieuse avec 2Pac en décrivant une anecdote datée de 2009 sur un séjour en France sur le Côte D’Azur pour le festival de Cannes.

Le réalisateur de Black Panther et Creed rend un magnifique hommage à Rohff

« Je suis toujours au festival de Cannes, et l’une de mes camarades de classe, qui est française, m’a mis en contact avec nos cousins. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des français. Je suis chez elle pour que je puisse aller au festival du film. C’est en 2009, le rap français était au top. », raconte tout d’abord Ryan Coogler sur le contexte de ce passage en France et sur l’écoute de la musique de Rohff. « Ça cognait ! Et je peux entendre ce mec qui s’appelle Rohff. Je connais Rohff, on dirait exactement comme Pac. Oui, exactement comme Pac. Il rappe comme Pac en français, je ressens Pac« s’exclame-t-il sur son impression après avoir entendu les morceaux de l’époque d’Housni.

Ryan Coogler compare ensuite même le physique, le style vestimentaire de Rohff et Tupac Shakur avant de citer le titre K-Sos for Life paru en 2008, « Il lui ressemble avec le crâne rasé, avec la chemise enlevée, tu vois ce que je veux dire ? Je lui dis : traduis-moi, qu’est-ce qu’il dit ? Tu comprends ? Il était génial. Il a une chanson qui s’appelle K-Sos 4 Life, et là, je l’écoute, je suis comme ça. Je me disais : « pu*ain de rap français ». Et lui, il me dit : « pu*ain, ouais, c’est ça ». ».

Fier de cette déclaration, Rohff a relayé l’extrait vidéo sur ses réseaux avec le message « Quand le réalisateur de Black Panther et Creed m’assimile à Tupac. Let’s make a movie starring me Ryan Coogler ».

Le réalisateur des célèbres Black Panther et Creed parle de ROHFF en le comparant a 2PAC 🤯 C’est tellement une légende de notre RAP FR

